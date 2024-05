Pescara-Pontedera 2-2, granata fuori dai playoff

Pescara, 7 maggio 2024 – Il 2-2 non basta al Pontedera. A passare il primo turno dei play off è il Pescara, in virtù del miglior piazzamento in campionato. La squadra di Canzi esce comunque a testa alta da un confronto che l'ha vista passare in vantaggio con un'autorete di Milani, subire il sorpasso con la doppietta di Cuppone (tutto nel primo tempo) ma rimettere in discussione la qualificazione nella ripresa con il pari di Delpupo. I granata hanno anche fallito il 2-3 con Ianesi (rischiando però il 3-2 in un paio di circostanze) in una gara molto bella e palpitante.

PESCARA 2

PONTEDERA 2

PESCARA (4-3-3): Plizzari; Floriani, Brosco, Mesik, Milani; Tunjov (37’ st Franchini), Squizzato, Aloi (37’ st De Marco); Merola, Cuppone (27’ st Cangiano), Accornero (40’ st Meazzi). A disp: Gasparini, Zandri, Di Pasquale, Masala, Vergani, Pierno, Sasanelli, Capone, Pellacani, Staver, Moruzzi. All. Cascione

PONTEDERA (3-4-2-1): Vivoli; Calvani (34’ st Pretato), Espeche, Martinelli (1’ st Delpupo); Cerretti (17’ st Ambrosini), Guidi, Ignacchiti, Perretta; Benedetti (30’ st Lombardi), Ianesi; Selleri (17’ st Ganz). A disp: Lewis, Stancampiano, Busi, Gagliardi, Provenzano, Salvadori. All. Canzi

Arbitro: Antonino di Agrigento

Marcatori: 4’ autorete Milani (PE), 35’ pt Cuppone (PE), 38’ pt Cuppone (PE); 23’ st Delpupo (PO)

Note: spettatori 3.603; ammoniti Delpupo, Aloi, Guidi; angoli 3-2