"Pianella sconfitto dal Fonteblanda per 1-0: occasioni mancate e un gol decisivo"

Fonteblanda

1

Pianella

0

FONTEBLANDA – Partita sfortunata del Pianella, soprattutto nel primo tempo. I senesi attaccano e falliscono due buone occasioni da rete con Pistella: la prima con un colpo di testa e la seconda con un tiro ravvicinato sul portiere in uscita. Nella ripresa è ancora Pistella ad avere una ghiotta opportunità al 60’, ma l’estremo difensore maremmano è bravo a deviare la palla. Il Fonteblanda va in vantaggio al 70’ con l’unica vera palla-gol creata in tutta la partita: Sacchini segna in mischia. Nel finale il confronto diventa spezzettato e confuso e nessuna delle due compagini riesce a costruire azioni di rilievo.