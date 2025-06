Pianese: Francesco Cangi pronto a nominare il nuovo allenatore per la Serie C 2025/2026

Questione di giorni se non di ore e la Pianese avrà il suo nuovo allenatore. Il direttore sportivo bianconero, Francesco Cangi, è chiamato a scegliere la guida tecnica delle zebrette dopo la separazione, consensuale, con Alessandro Formisano (che sembra vicino al Livorno, con il passaggio di Indiani al Grosseto). La nomina sarà il primo step della costruzione dell’organico ai nastri di partenza della Serie C 2025/2026 (presentata proprio ieri la domanda di iscrizione).

L’idea è quella di ripartire dai giocatori sotto contratto (Ercolani, Polidori e Chesti, Nicoli, Proietto, Simeoni, che sarà rinnovato, Mastropietro, Mignani, oltre a Morgantini e Papini, di rientro dal prestito), ché qualsiasi cessione avverrà a fronte di una proposta concreta e adeguata. Appare complicato, però, che Guglielmo Mignani possa rimanere: l’attaccante senese – 18 gol in 37 partite – è finito di tanti club, non solo di C, ma anche di categoria superiore: secondo i rumors su di lui ci sarebbero Sudtirol, Entella e Avellino. Il destino di Mignani, insomma, non è ancora deciso.

"Per me la Pianese è stato qualcosa di meraviglioso –. Cercherò di fare, per me stesso, la scelta più giusta. Se reputerò che per il mio percorso professionale la decisione migliore sia quella di andare via, andrò via, al contrario, resterò super volentieri".