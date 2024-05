Pianese in festa dopo una stagione da sballo. Mister Prosperi: "Testa alla Poule Scudetto"

Con la festa del Comunale, per celebrare la promozione, al triplice fischio della gara con il Tau Altopascio (1-1) si è chiuso l’esaltante campionato della Pianese. I bianconeri, che hanno chiuso a +3 dal Follonica Gavorrano e a +5 dal Grosseto, adesso, sono attesi dalla Poule Scudetto che assegnerà il titolo della Serie D 2023/24 tra le squadre neopromosse dei nove gironi, al via il 12 maggio. Intanto sul monte Amiata è tempo di dediche. "Ne ho due particolari – ha commentato il tecnico Fabio Prosperi –. La prima è per la famiglia che vive a Pescara: in Abruzzo abitano i miei genitori e mio fratello, a volte sono un po’ apprensivi, ma è comprensibile, la distanza è tanta. Mia madre Stella è tra le fan più accanite della Pianese insieme a zia Clori, mio padre invece fa meno confusione…" "La seconda è per l’altra mia famiglia, che vive a Taranto – ha proseguito il mister –: le tolgo tantissimi tempo e spazio e non è facile. Per mia moglie è durissima stare sola e lo è anche per me. Ma la soddisfazione, dopo nove mesi di tanto lavoro, è stata tanta". Ma c’è anche la terza… "Vorrei dedicare questa vittoria anche a me stesso – ha detto l’allenatore bianconero –, perché ci metto tanto, anche se i risultati a volte arrivano, altre volte no. E’ stata un’annata di lavoro continuo, passata sott’acqua, io la testa l’ho rialzata domenica… E se c’era uno staff che doveva vincere era quello della Pianese". Prosperi è quindi tornato sul campo. "I momenti che hanno segnato la stagione – ha affermato – credo siano state le vittorie di San Donato e Orvieto: hanno dimostrato che la Pianese è una squadra di kamikaze che lavora duro. In estate dissi che non sapevo dove saremmo potuti arrivare ma almeno ai play off, che era l’obiettivo minimo chiesto dal presidente, sì. Alla fine siamo stati quasi sempre in testa alla classifica e squadre che non ci sono mai state dicono di essere più forti… Invece la Pianese ha stradominato il campionato e le chiacchiere se le porta via il vento". "Abbiamo cercato di onorare al meglio il campionato fino all’ultima gara – ha chiuso il tecnico – anche se eravamo a corto di energie: ci siamo allenati un po’ meno del solito, quando si vince e si festeggia la tensione cala. Ora testa alla Poule Scudetto".