Pianese-Seravezza è il clou domani. E mercoledì il derby col Real Forte

È già vigilia di campionato in Serie D dove nel girone E tosco-umbro domani pomeriggio spicca tra i vari anticipi del sabato (... strategici per aver un giorno in più di riposo rispetto al turno infra-settimanale di mercoledì) lo scontro diretto al vertice fra Pianese e Seravezza. I verdazzurri vanno ad affrontare la lunghissima trasferta di Piancastagnaio con la formazione al gran completo dato che rispetto a domenica scorsa Amoroso ritrova dalla squalifica Bedini (che però resta in diffida e dunque deve stare attento a non incappare in un giallo che gli farebbe saltare il derbyssimo del 20 dicembre) e Coly. Intanto però siamo anche nel clou della sessione invernale del mercato di riparazione: in D anche Ermes Purro ha raggiunto Niccolò Bigica al Poggibonsi (entrambi erano venuti via dal Real Forte Querceta); in Eccellenza invece tra le più attive ora c’è il Camaiore che fa registrare un’operazione in uscita (il difensore Orlandi, sceso alla San Marco Avenza in Promozione) e tre in entrata tutte “in quota” nel reparto arretrato dove arrivano il portiere di riserva Alessio Ricci (2004 in prestito dal Real FQ dopo essere stato al Pietrasanta), il terzino sinistro Michael Nazzaro (2004 ex Carrarese che era al Real FQ) ed il centrale Jacopo Velani (2003 ex River Pieve che in questa stagione era salito in D iniziando al Seravezza per poi passare subito a settembre al Cenaia); in Promozione la Lunigiana Pontremolese ha ufficiliazzato il colpo Elia Bruzzi in attacco dove farà una gran bella coppia col viareggino Giacomo ’El Niño’ Petracci. Ma vediamo nel dettaglio il programma che attende le “nostre“ 12 squadre versiliesi dalla Serie D alla Seconda categoria in questo weekend (...cui poi seguiranno tante partite spalmate su più giorni nella prossima settimana pre-natalizia in cui dall’Eccellenza in giù c’è da recuperare la “famosa“ giornata che saltò ad inizio novembre causa alluvione).

Serie D (16ª giornata). Penultima d’andata e del 2023 col big-match di domani alle 14.30 Pianese-Seravezza che è pure super-sfida di bomber con Mignani e il grande ex Benedetti (la terna designata è con l’arbitro Andrea Recupero di Lecce, coadiuvato dai due assistenti Giovanni Ciannarella di Napoli e Tommaso Tagliafierro di Caserta). Gioca domenica il Real FQ (dove i diffidati sono Marco Maccabruni e capitan Pegollo) al “Necchi-Balloni“ contro il Follonica Gavorrano terzo della classe. E poi mercoledì alle 14.30 spiccherà "l’attesissimo" Seravezza-Real.

Eccellenza (15ª). Ultima d’andata col Camaiore che domenica va a Castelfiorentino (i bluamaranto poi rigiocheranno venerdì 22 dicembre con il Perignano).

Promozione (16ª). Domani ci sono Viareggio-Maliseti e Pietrasanta-Viaccia. E sabato prossimo (23 dicembre) di nuovo in casa: match-clou Viareggio-Cerretese e Pietrasanta-Dicomano.

Prima categoria (14ª). Nel girone A tutti scontri versil-lucchesi: Porcari-Forte dei Marmi, Atletico Lucca-Capezzano e Corsanico-Capannori. Nel girone B invece Fornacette-Torrelaghese.

Seconda categoria (14ª). Il piatto forte è il derby Massarosa-Lido di Camaiore. Sporting Camaiore in casa col Pontasserchio.