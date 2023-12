Pianese-Seravezza Pozzi è da brividi. Prosperi ordina: "Concentrazione"

Manca pochissimo al fischio di inizio di Pianese-Seravezza Pozzi: oggi alle 14,30 il Comunale ospiterà lo scontro diretto tra la prima e la seconda della classe, separate da un punto. Una partita delicata per le zebrette che dovranno lottare, per tenersi il primato, contro l’outsider del campionato. "Sia noi che loro ci siamo meritati questo confronto – ha detto il tecnico bianconero Fabio Prosperi (nella foto) –: abbiamo compiuto un ottimo percorso e non siamo lì per caso. Mi auguro che sia una bella partita e che faccia divertire chi sarà allo stadio. Poi è normale, entrambe puntiamo al risultato, ma quello è figlio di mille varianti. Dovremo affrontare la sfida con la giusta attenzione, con la giusta concentrazione e la giusta voglia". Alle spalle il pareggio con il Sansepolcro. "Dovevamo essere più furbi a portarla a casa – ha commentato il tecnico –, anche se è vero che giocare in certi campi annulla un po’ i valori. Alla fine siamo stati anche bravi a non perderla. Questo poi è un momento di stanchezza per tutti: ogni squadra sta tirando da inizio stagione, noi per primi. E’ fisiologico". Sul mercato. "Io non me ne occupo – ha spiegato Prosperi –, è compito del direttore. Per le squadre, comunque, è sempre un periodo particolare, ma questo vale per tutti. Dovremo cercare di rimanere concentrati fino alle feste e poi staccare, per riprendere ad anno nuovo". Il mister, oggi, dovrà rinunciare allo squalificato Remy e agli infortunati Boccadamo e Simeoni. Da valutare l’impiego di Mastropietro, alle prese nei giorni scorsi con un problema alla caviglia. E a proposito di mercato, sembra imminente l’ingaggio dell’esterno offensivo, classe 1998, Simone Bramante, nella prima parte di stagione al Sant’Angelo.