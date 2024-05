Pianese tra festeggiamenti e impegni ufficiali. Domani alle 16 al Comunale arriva il Campobasso

Per un attimo, in casa Pianese, la gioia per la promozione appena centrata deve essere messa da parte: domani al Comunale – fischio di inizio alle 16 – arriverà il Campobasso, per la prima partita della Poule Scudetto. Un premio, il tricolore da cucire sul petto, che hanno la possibilità di aggiudicarsi le nove squadre che hanno vinto il rispettivo girone e sono già salite sul treno Serie C.

In caso di vittoria la squadra di Prosperi giocherà in casa del Carpi, l’altra squadra che fa parte del mini girone, domenica 19; in caso di pareggio o di sconfitta, affronteranno gli emiliani, sempre lontano dal pubblico amico, mercoledì.

Per chi volesse assistere alla partita Pianese-Campobasso, i biglietti saranno disponibili, domani, nella segreteria del club dalle 11 alle 12. Saranno poi aperte due biglietterie, a partire dalle 15: gli ospiti potranno fare i biglietti in quella dello stadio mentre i locali nella tribuna coperta.

Al termine della gara il presidente della Lega Nazionale dilettanti, Luigi Barbiero, consegnerà la coppa al presidente bianconero Maurizio Sani per la vittoria del campionato: una cerimonia emozionante, a cui i tifosi sono invitati a partecipare.

A dirigere la partita sarà l’arbitro Daniele Aronne della sezione di Roma 1; gli assistenti del fischietto laziale saranno Mauro Ignazio Cordeddu della sezione di Cagliari e Cristiano Rosati della sezione di Roma 2.

In contemporanea alla sfida in programma allo stadio Comunale andrà in scena anche la partita dei play off del girone E, Follonica Gavorrano-Tau Altopascio (classificatesi rispettivamente al secondo e al quinto posto al termine della stagione regolare).

L’altro spareggio, Grosseto-Livorno (terza contro quarta classificata) inizierà invece alle 17,30. La vittoria dei play off agevolerebbe, per il club vincitore, un eventuale ripescaggio, anche se come sempre in questi casi occorre aspettare diverse settimane prima di avere qualsiasi certezza in merito alla categoria di competenza.