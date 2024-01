Pianeta Arbitri. Laura Cordani brilla in Champions

Importante designazione internazionale per l’assistente arbitrale sammarinese Laura Cordani, chiamata a coadiuvare la direzione dell’italiana Silvia Gasperotti, insieme all’omologa Giulia Tempestilli ed al quarto ufficiale Maria Marotta. La sfida, disputata alla No Arena di Sankt Polten e valevole per la fase a gruppi di Uefa Women’s Champions League, ha visto l’omonima formazione austriaca di casa cadere sotto i colpi della corazzata Lione. Il club francese, trascinato dalle doppiette di Hegerberg e Däbritz, hanno travolto le avversarie 7-0. Infatti, anche Gilles, Marozsán e Diani hanno trovato spazio nel tabellino marcatori. Una prova internazione di prestigio e decisamente importante per il fischietto in rosa della piccola Repubblica, al fianco delle colleghe italiane della terna arbitrale decignata per una delle competizioni più importanti a livello femminile.