Pianeta tifosi. Cresce l’attesa per la gara con l’Entella

Troppo importante esserci. E c’è da scommetterci che domenica al ’Neri’ il colpo d’occhio sarà di quelli importanti. In palio ci sono i playoff e i tifosi del Rimini possono già mettersi in tasca i tagliandi per la gara con la Virtus Entella, penultimo impegno di regular season. Mentre fuori dal campo si avverte l’attesa, in campo la squadra di mister Troise continua ad allenarsi. Il tecnico campano conta di recuperare Langella e Leoncini, tanto per riuscire a rimettere a posto le cose a centrocampo. Difficile invece pensare che possano tornare a dare il proprio contributo Cernigoi, Malagrida e Iacoponi, tutti ancora infortunati. Oggi una seduta mattutina per i biancorossi, poi domani quella di rifinitura nella quale Troise sceglierà la versione definitiva di quel Rimini che possa essere capace di mettere i playoff in una zona sicura.