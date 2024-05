Piegato il Fabriano Cerreto ai rigori. Matelica regina della Promozione, ma è divorzio con Passarini

1

FABRIANO CERRETO

1

(4-3 dopo i calci di rigore)

: Ginestra, Gobbi, Merli, Aquila, Zappasodi (11’ st Stroppa), Ferretti, Jachetta (11’ st Doko), Scotini, Iori, D’Errico, Paradisi. All. Nizi.

FABRIANO CERRETO: Spitoni, Barilaro, Carnevali (25’ st Crescentini), Cicci (19’ st Rango), Marino, Stortini, Tizi (15’ st Bezziccheri), Gramaccia, Zuppardo, Marinelli (44’ st Poeta), Corazzi (32’ st Carmenati). All. Tiranti.

Arbitro: Tavani di Jesi.

Reti: 18’ Zuppardo, 10’ st Iori.

Note: spettatori 400 circa, espulso Marino al 43’ st.

È Matelica la "regina" della Promozione marchigiana: ha battuto ai calci di rigore i "vicini di casa" del Fabriano Cerreto, dopo l’1-1 firmato dai centravanti Zuppardo e Iori. Dal dischetto è stato protagonista il portiere Ginestra, inossidabile baluardo della squadra biancorossa, capace di parare due dei cinque tiri avversari: prima a Zuppardo, poi - quello decisivo – a Poeta. Nel mezzo l’errore di Barilaro, che ha tirato fuori. Per i locali, invece, sono andati a segno D’Errico, Ferretti e Iori. L’ex Spitoni ha intercettato invece il penalty di Aquila.

Alla fine è esplosa la festa, con la presidente Sabrina Orlandi in campo ad abbracciare i protagonisti dell’esaltante stagione. Unico assente l’allenatore artefice del salto in Eccellenza, Paolo Passarini, praticamente esonerato prima del match. Da qualche tempo circolava la voce di un "divorzio" fra lui e la società matelicese, ma non vederlo ieri in panchina è stata per tutti una sorpresa. Per il mister si parla di un possibile approdo sulla panchina del Tolentino.

La gara. Gli ospiti sono passati in vantaggio al 18’ con Zuppardo; il Matelica ha sfiorato il pari al 38’ con Jachetta, ma Marino ha salvato sulla linea. Allo scadere Ferretti ha centrato la traversa. Nella ripresa al 10’ è stato Iori a siglare il pari sulla linea di porta; poco prima aveva colpito il palo con una gran conclusione. Infine, un’occasione per parte: al 27’ Rango si è divorato un gol fatto; stessa sorte al 34’ per Ferretti.

m. g.