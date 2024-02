Pietrasanta in Garfagnana. Altro rinvio per le zebre

Torna in campo già quest’oggi il campionato di Promozione con il turno infrasettimanale valevole per la 23ª giornata (la sesta del girone di ritorno). Non giocherà però il Viareggio, la cui gara a San Piero a Sieve è stata rinviata a data da destinarsi (probabile che questo recupero così come quello del match a Monsummano rinviato due domeniche fa, sempre per i tre viareggini in Nazionale di beach soccer ai Mondiali Carpita-Bertacca-Fazzini, vada nella seconda quindicina di marzo). Gioca invece regolare il Pietrasanta che, ancora senza Genovali (pure lui a Dubai con l’ItalBeach), va sul campo dell’ultima della classe Pieve Fosciana. I biancocelesti sono lanciatissimi, reduci da 6 risultati utili di fila con 14 punti fatti... di cui 11 nelle 5 gare (tutte senza mai prender gol, con Citti uomo-chiave tra i pali) con Giuseppe Della Bona in panchina. La squadra non subisce gol dal 10’ della sfida poi vinta 2-1 in rimonta col Dicomano prima di Natale quando ancora c’era Bucci al timone. Adesso la rincorsa playoff è fattibile eccome. E oggi Mengali e compagni vogliono proseguire la striscia positiva andandosi a prendere altri 3 punti. Si gioca al campo sportivo “Terni“ a San Romano in Garfagnana oggi alle 15 dove arbitrerà il fischietto rosa Sara Foresi della sezione di Livorno, coadiuvata dagli assistenti di linea Lorenzo Santaera di Pisa e Nicola Mori di Livorno. Questo il resto del programma odierno alle 15, tranne due gare che saranno in serale: Larcianese-Casalguidi; Lunigiana Pontremolese-Lampo Meridien; San Marco Avenza-Castelnuovo Garfagnana; Settimello-Luco; Alleanza Giovanile Dicomano-Maliseti Seano (alle 19.30); Real Cerretese-Viaccia (alle 20.30); riposa l’Intercomunale Monsummano.

Poi nel weekend sia Viareggio sia Pietrasanta giocheranno nella 24ª giornata nuovamente di sabato (17 febbraio) come nello scorso fine settimana così da evitare la concomitanza col rispettivo corso del Carnevale cittadino. Il Pietrasanta ospiterà il San Piero a Sieve alle 15 allo stadio Comunale “XIX Settembre“ mentre il Viareggio giocherà in serale alle 20.30 al Marco Polo Sports Center con il Settimello.