Pietrasanta ko. Caduta sulla... Viaccia. Addio sogni di gloria?

VIACCIA: Oliva, Maiolino, Melani, Martin, Carlesi, Ferroni, Michelozzi, Querci, Tomberli, Bastogi, Rozzi. (A disp.: Biancalani, Martinelli, Piampiani, Sforzi, Medini, Wahabi, Batacchi, Fedele). All. Luigi Ambrosio.

PIETRASANTA: Citti; Da Prato, S. Ceciarini, Laucci; Genovali, Ghelardoni, Tragni, Szabo; J. Salini, Mengali, Falorni. (A disp.: Mariani, Biasci, Bonuccelli, Mancini, Pinelli, Rossi, Sereni, Vaselli, Tosi). All. Giuseppe Della Bona.

Arbitro: Margherita Fioravanti di Firenze.

Reti: 39’ Tomberli (V), 43’ Tomberli (V); 67’ Tomberli (V), 87’ Mengali (P).

MONTEMURLO – Perde la bussola sulla... Viaccia verso il successo. Incredibilmente è venuta la “sindrome del braccino“ proprio sul più bello al Pietrasanta, quando aveva agguantato la vetta dopo incredibile rincorsa. Il primato biancoceleste è durato solo una settimana. La prima sconfitta della gestione Della Bona arriva sul sintetico del “Nelli“ di Oste sotto i colpi di un super Tomberli, autore di una tripletta che lo porta a quota 16 sigilli in campionato balzando al 2° posto della classifica cannonieri dietro solo a Bouhafa della Real Cerretese. Il Viaccia così non ha fatto sconti a nessuno, bissando l’impresa della precedente domenica: dopo aver fatto lo scalpo alla capolista Viareggio facendogli perdere la testa (provvisoria) della classifica si è ripetuto battendo 3-1 anche il Pietrasanta, che ora scivola terzo (da primo che era).

Primo tempo con occasioni da entrambe le parti. Al 39’ il guizzo giusto da vero opportunista è di Tomberli che porta in vantaggio i padroni di casa approfittando di uno svarione clamoroso in difesa del Pietrasanta e insaccando a porta vuota dopo la bella azione di Rozzi. Sulle ali dell’entusiasmo Tomberli prima dell’intervallo con gran tiro al volo trova pure il raddoppio. Nella ripresa ancora Tomberli cala il tris. Il Pietrasanta, incredulo, accorcia quando ormai è tardi con il solito Mengali che si fa parare il rigore ma poi insacca sulla respinta (per lui 7° centro nelle ultime 7 gare e 15° in campionato).