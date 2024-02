Pietrasanta-San Piero. Settimello a Viareggio in casa della capolista

Per la Promozione è un sabato con tre anticipi, due della 7ª giornata di ritorno del girone A, uno per il girone B relativo alla 6ª di ritorno. Questo il programma con orari diversi

Girone A

Pietrasanta-San Piero a Sieve. Alle 15 allo stadio di Pietrasanta, il San Piero a Sieve affronta una sfida abbastanza impegnativa che ha come obiettivo un posto nei play off. Il tecnico Signorini (nella foto) non avrà Pozzi squalificato probabilmente sarà sostituito da Cassai o da Fedele.

Viareggio-Settimello. Al "Marco Polo" la partita si gioca alle 20.30 col Settimello che affronta la capolista Viareggio che mercoledì non ha giocato per l’indisponibilità di alcuni suoi giocatori impegnati ai Mondiali di Dubai con la Nazionale di Beach Soccer. L’allenatore Giannini per questo impegno delicato purtroppo deve fare a meno di Calabretta, Manetti, Lepri e Moussa infortunati più lo squalificato Orlandi, però recupera Francini che andrà in panchina. Infine, per il girone B alle 15, si gioca anche l’anticipo Armando Picchi-Atletico Maremma. G. Pul.