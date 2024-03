Pirreca scaccia la paura e trascina la Centese. Cade la X Martiri, i punti di vantaggio sono 7

Sgasata della Centese, che vince in rimonta e allunga in classifica. Ma non è stata una passeggiata aver ragione del Sala Bolognese, che era passato in vantaggio al 3’ con un tiro a giro dal limite di Monari. E’ calato il gelo sul Bulgarelli, ma ci ha pensato bum-bum Pirreca a togliere le castagne dal fuoco, prima con un perfetto colpo di testa nell’angolino, e pochi minuti dopo rubando palla al suo marcatore e scavalcando il portiere con un delizioso pallonetto. A 6 giornate dal termine, la Centese consolida il vantaggio sulla X Martiri, salito a 7 punti dopo il ko dei porottesi a Nonantola. Guai a dire che è fatta per il ritorno in Promozione al direttore sportivo Lorenzo Malaguti: "E’ una tappa importante per la vittoria finale, ma non è ancora finita. Alla prossima andremo a Gallo, che è la squadra che ci diede il primo dispiacere, venendo a vincere a Cento da ultima in classifica. Non c’è niente di scontato, piedi a terra e pedalare perché ci sono ancora sei partite da disputare". Avete avuto paura quando il Sala era andato in vantaggio? "No, ero fiducioso nelle doti dei miei giocatori. Se la Centese è in testa dalla prima giornata significa che ha dei valori importanti". La sorpresa della giornata è la sconfitta della X Martiri, che ha ceduto l’intera posta a Nonantola. E’ vero che mister Bolognesi aveva delle assenze importanti, pezzi da novanta come Pallara, bomber Manfredini e il portiere Aleotti, ma avevano di fronte la penultima della classe, staccata di 29 punti dai porottesi. Il direttore sportivo Riccardo Alberani non cerca attenuanti: "Il Nonantola ha meritato di vincere. Anche all’andata avevamo fatto fatica con la formazione modenese, con gara risolta solo al 94’; al ritorno abbiamo avuto le stesse difficoltà. Al 55’, quando il punteggio era sull’1-1 c’è stato l’episodio che ha deciso la partita: l’espulsione dell’attaccante Marku per simulazione: è stato l’episodio che ha cambiato gli equilibri. Il Nonantola ha raddoppiato e portato in porto in risultato. Per loro sono tre punti preziosi per alimentare le speranze di salvezza, per noi un passo falso. Sette punti a questo punto del campionato sono tanti, ma non è ancora finita. Ci proveremo fino alla fine". Nella lotta per non retrocedere ci sono due vittorie esterne importanti: il colpaccio nel derby del Santa Maria Codifiume a Copparo, nella sfida delle matricole, uno 0-3 che accentua il periodo negativo dei rossoblù; l’altro è dell’Argentana a Molinella, campo molto difficile ed è quasi fuori dalla zona play out. C’è dentro con mani e piedi il Bondeno, travolto a Pontelagoscuro 3-1 nell’anticipo, mentre si è imposto il Gallo a Ravarino e la Poggese ha interrotto il digiuno raccogliendo un punto a Sant’Antonio.

Franco Vanini