Pistoiese e Fanfulla si dividono la posta in palio: al Melani è 0-0

Pistoia, 26 novembre 2023 - Pistoiese e Fanfulla si dividono la posta in palio al termine di un incontro giocato a viso aperto da entrambe le formazioni: alla fine è 0-0, ma avrebbe potuto essere un pareggio con gol. Gli uomini allenati da Luigi Consonni salgono al quinto posto della classifica con 22 punti, a -6 dalla capolista Ravenna. Arancioni senza Davì e Silvestro. Primo tempo equilibrato e piacevole: si confrontano due buone squadre. Al 12’ passaggio filtrante di Macrì per Diodato, che si presenta davanti a Libertazzi, ma non riesce ad agganciare il pallone: un’occasione sprecata. Al 21’ cross dalla destra di Caponi, Chiesa colpisce di testa appostato a centro area: la palla termina di poco sul fondo.

Al 24’, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Caponi prova la sforbiciata di esterno destro dai 25 metri: la sfera finisce fuori. Al 31’ Bettoni tenta la mezza girata sottomisura: Valentini mette in corner. Sull’angolo, stacca di testa Cazzaniga e il portiere orange si salva, deviando in bello stile sopra la traversa. Al 36’ Di Mino entra nei sedici metri e di punta, stile giocatore di calcio a cinque, impegna severamente Libertazzi, che respinge di piede. Al 41’ Macrì serve Trotta, che scatta ed entra in area, ma poi s’impappina dinnanzi al portiere.

Seconda frazione di gioco ancora all’insegna del massimo equilibrio: è la Pistoiese, però, a essere più intraprendente, almeno inizialmente, pur senza creare grosse opportunità da rete. Al 32’ magistrale assist di Cazzaniga per l’accorrente Premoli, che a tu per tu con Valentini gli scarica addosso tutta la sua potenza: il portiere arancione risponde da par suo, alzando il pallone sopra la traversa. Nel finale di gara, ci si preoccupa più per un malore che ha colpito uno spettatore in tribuna che non per quello che succede sul terreno di gioco. Auguriamoci che non sia nulla di grave. I tifosi della Pistoiese sono contenti del rendimento della squadra; ma la scadenza di inizio dicembre (i pagamenti) si avvicina: una partita da vincere.

Tabellino

PISTOIESE – FANFULLA 0-0

PISTOIESE (4-2-3-1): Valentini; Pertica, Salto, Chiesa, Chrysovergis; Costa, Caponi; Di Mino (21’ st Nardella), Macrì (34’ st Florentine), Diodato (42’ st Fiaschi); Trotta (29’ st La Monica). A disposizione: Ricco, Goffredi, Ennasry, Beconcini, Gallitelli. Allenatore: Consonni.

FANFULLA (3-5-2): Libertazzi; Cabri, Suardi, Bettoni; Izzo, Cazzaniga, Latini (22’ st De Milato), Spera (22’ st Vitanza), Premoli; Cocuzza (40’ st Cappadonna), Kakou (22’ st Pelucchi). A disposizione: Carriello, Cella, Longagna, Napoli, Nori. Allenatore: Albertini.

ARBITRO: Branzoni di Mestre.

NOTE: pomeriggio soleggiato, ma freddo, spettatori circa 900. Ammoniti: Latini, Di Mino, Bettoni, La Monica, Consonni, Costa. Angoli: 10-5. Recupero: 0’, 5’.