Pistoiese insolita favorita: "Ma il Certaldo è rognoso"

"E’ la partita più difficile che ci potesse capitare". Gabriele Parigi ha definito così la sfida di oggi in casa del Certaldo (ore 14.30). Il tecnico arancione ha ragione da vendere perché è vero che la Pistoiese affronta l’ultima della classe, ma proprio per questo dovrà fare grande attenzione. Il Certaldo è, forse, all’ultima chiamata per tentare il tutto per tutto, mentre la Pistoiese dopo la vittoria contro l’Imolese deve proseguire il cammino e migliorare la posizione in classifica per mettersi al sicuro ma guai a sottovalutare l’avversario, pensare che possa essere una partita senza rischi o di avere vita facile sarebbe un errore imperdonabile. "Se non giochiamo con la massima attenzione e concentrazione – prosegue Parigi – rischiamo il tonfo e anche bello grosso. Con lo staff per tutta la settimana abbiamo incentrato il grosso del lavoro sul far capire alla squadra l’importanza della partita e su come affrontarla. Stiamo bene fisicamente e mentalmente e la vittoria contro l’Imolese ha dato tranquillità, stiamo acquisendo una nostra identità consapevoli dei nostri pregi e dei nostri difetti ma dobbiamo essere altrettanto bravi a capire che andiamo ad affrontare una squadra che è all’ultima spiaggia e che per questo giocherà al massimo".

"Non mi fa paura la mancanza di esperienza da parte nostra perché abbiamo dimostrato di saper soffrire e siamo cresciuti dal punto di vista caratteriale – aggiunge –, mi preoccupa la voglia dei nostri avversari di giocarsi il tutto per tutto. In questo situazioni ti puoi aspettare una partita matta oppure una gara dove loro possono demoralizzarsi se non riescono a giocare il loro calcio ed è per questo che noi dovremo essere pronti a tutto". La Pistoiese ritroverà Carrannante e Ricco, che tornano dopo la squalifica, e Marie Sainte che si è ripreso dall’infortunio ma dovrà fare a meno del solito Fiaschi, di Ielo e Cordato ancora fermi ai box. "Il rientro di Marie Sainte è positivo – conclude Parigi – perché ci garantisce qualità nelle giocate e centimetri che contro una squadra come il Certaldo che in avanti ha giocatori importanti sono aspetti che possono darci una grossa mano".

Maurizio Innocenti