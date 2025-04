Pistoiese: Obiettivo Terzo Posto tra Sfide Cruciali e Gare Casalinghe Decisive

Per provare a riprendersi il terzo posto, la Pistoiese non potrà fare altri passi falsi fino al termine del campionato. Con i due big match contro Forlì e Tau da affrontare in trasferta, la squadra arancione dovrà necessariamente fare bottino pieno nelle gare casalinghe contro Zenith Prato e Corticella. L’impegno odierno contro gli amaranto (fischio d’inizio alle ore 15) non sarà una passeggiata, in quanto i pratesi di Simone Settesoldi hanno necessità di fare punti in chiave salvezza, così come la Pistoiese è obbligata a cambiare subito marcia dopo la sconfitta di sei giorni fa col San Marino.

"Noi allenatori ci preoccupiamo maggiormente di partite che sulla carta, sembrano scontate - ha detto Alberto Villa in conferenza stampa -. Siamo una squadra che, quando abbassa la concentrazione, può andare in difficoltà e non possiamo permetterci mai di sbagliare l’atteggiamento. Lo si è visto anche col San Marino: abbiamo iniziato il match col piglio giusto, poi siamo calati di intensità e gli avversari ci hanno punito. Domenica abbiamo commesso due grandi errori, il secondo soprattutto sbagliando un fondamentale che si insegna negli anni della scuola calcio. Incassare una rete come quella fa capire che, nel secondo tempo, eravamo rientrati con l’approccio sbagliato".

Con 17 punti raccolti da gennaio ad oggi, la compagine pratese ha dimostrato di essere un’avversaria ostica per parecchie squadre anche d’alta classifica. "La Zenith Prato è una squadra che ha giocatori veloci e tecnici - ha proseguito l’allenatore della Pistoiese -, che mette in campo grande aggressività e che soprattutto fuori casa ha numeri importanti. Non è un caso che sia l’unico team ad aver fermato il Forlì nelle ultime 19 partite. Il rendimento dei rossoblu nel girone di ritorno parla di una squadra che si trova nella parte sinistra della classifica. L’obiettivo che abbiamo, quello di arrivare più in alto possibile, c’è ancora e sarà lo stesso fino al fischio finale dell’ultima partita stagionale".

Per parlare del futuro è ancora presto ma è inevitabile che, essendo vicina la fine della stagione, già si pensi ad un bilancio dell’annata sportiva. "Valutando l’anno nel complesso penso che sia stato fatto qualcosa di importante - ha ammesso Villa -, considerando anche le condizioni di partenza che ben conosciamo. Numeri alla mano, nel girone di ritorno abbiamo fatto tre punti in meno del Ravenna, ovvero quelli persi nello scontro diretto del Benelli, mentre il Forlì obiettivamente ha fatto un percorso impossibile da replicare per chiunque. Cosa succederà in estate? In società ci sono figure molto competenti, dal direttore sportivo al presidente, due persone che hanno a cuore la realtà della Pistoiese e che non fanno mai niente per caso. E dico ci tengo a sottolineare nuovamente che, senza questo organigramma societario, probabilmente il main sponsor Vannucci avrebbe seminato le proprie piante all’interno dello stadio Melani...".

