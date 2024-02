Pistoiese-Sammaurese 0-2, sesto ko di fila

Pistoia, 4 febbraio 2024 – Sesta sconfitta consecutiva della Pistoiese rivoluzionata dal garante del trust Maurizio De Simone, superata 2-0 dalla Sammaurese al “Marcello Melani”. Con il concomitante successo del Prato, gli arancioni scendono al tredicesimo posto della classifica, in zona-play out. Pistoiese senza gli squalificati Diakhatè e Greco e l’infortunato Trezza. Pronti via, Ielo scatta sulla sinistra entra in area e batte a rete: Ravaioli è pronto alla deviazione in angolo. Al 3’ sugli sviluppi di un corner dalla destra, stacca di testa Mendolia sottomisura colpendo la traversa. All’8’ Del Rosso calcia dai 22 metri: la palla finisce sul fondo. Al 10’ ci prova Ielo direttamente su calcio di punizione: la sfera sorvola di poco la traversa. All’11’ traversone di Ielo dalla sinistra, Atsina manca l’impatto con il cuoio, non Panicucci che spara da 7 metri cogliendo una clamorosa traversa (complice la deviazione di Ravaioli). Al 33’ Maltoni, solo soletto sul secondo palo, sbaglia un gol già fatto: colpisce di testa, ma manca lo specchio di porta. Al 36’ gli ospiti passano in vantaggio: Campagna pesca Montesi in area, destro potente e centrale sotto la traversa e Gambassi è battuto. Al 46’ il diagonale dalla sinistra di Nisi termina fuori.

Ripresa su ritmi più lenti. All’11’ Carannante conclude dalla distanza con scarso successo; idem Atsina da pochi passi una trentina di secondi più tardi. Al quarto d’ora cross dalla sinistra di Scalini e inzuccata vincente da parte di Maltoni: il pallone finisce dapprima sul palo e poi nel sacco. Un minuto dopo Evangelista, libero nei sedici metri, spreca una colossale occasione, sparando fuori. Al 21’ il neo entrato Milani calcia dal limite, ma il portiere risponde presente. Al 32’ chance per Fiaschi, che ben servito da Ielo si fa deviare il tiro in corner; subito dopo opportunità per Panicucci e Mendolia, ma Ravioli si conferma buon estremo difensore. Al 36’ la traversa dice no a un colpo di testa ravvicinato di Morri. Al 38’ Tamai fallisce in modo clamoroso la terza rete: tutto solo, mette sul fondo dai 10 metri, in posizione centrale.

TABELLINO

PISTOIESE – SAMMAURESE 0-2

PISTOIESE (3-5-2): Gambassi; Bailo, Kamana, Mendolia; Riccio (9’ st Pertici), Del Rosso, Carannante, Evangelista (30’ st Fiaschi), Ielo; Atsina (19’ st Milani), Panicucci. A disposizione: Mataloni, Biaggi, Marie Sainte, Ondo, Sanzone, Virdò. Allenatore: Parigi.

SAMMAURESE (4-3-3): Ravaioli; Bolognesi, Canalicchio (30’ st Morri), Sedioli, Scanagatta; Scalini, Nisi (27’ st Tamai), Campagna (35’ st Capicchioni); Misuraca, Maltoni (27’ st Gasperoni), Montesi (42’ st Lombardi). A disposizione: Porcellini, Casadei, Pacchioni, Guidi. Allenatore: Taccola.

ARBITRO: Chirnoaga di Tivoli.

MARCATORI: 36’ pt Montesi; 15’ st Maltoni.

NOTE: pomeriggio nuvoloso. Ammoniti: Kamana, Scalini, Carannante. Angoli: 7-5. Recupero: 1’, 5’.