La Pistoiese s'impone di misura al Melani: 1-0 allo United Riccione

Pistoia, 30 marzo 2025 – La Pistoiese supera di misura, 1-0, lo United Riccione allo stadio Marcello Melani, nella ventinovesima giornata del girone D del campionato di serie D. A differenza dei recenti incontri, gli arancioni hanno ottenuto il massimo con il minimo sforzo contro un rivale davvero modesto. Il gol che ha determinato la quarta vittoria di fila è di Basanisi. In classifica, gli uomini allenati da Alberto Villa restano al terzo posto con 58 punti, alle spalle di Forlì 72 e Ravenna 67, davanti a Tau 57 e Lentigione 52.

Domenica prossima, trasferta a San Marino, contro la quart’ultima forza, a quota 28. Il primo tempo è bruttino, anche se la prima conclusione giunge al 3’: Simeri, però, non centra la porta. Al 10’, sugli sviluppi di un calcio d’angolo di Maldonado, Boccia stacca di testa, ma il pallone finisce sopra la traversa. Tre minuti più tardi, Basanisi viene atterrato in area di rigore, ma l’arbitro fa proseguire il gioco. Al 23’ ancora un episodio dubbio nei sedici metri romagnoli, con Boccia che reclama il penalty per un presunto fallo di Palumbo: per il direttore di gara non c’è nulla.

Sul capovolgimento di fronte, il Riccione sfiora il vantaggio: sul traversone di Pollini, una deviazione involontaria di Donida costringe Cecchini a superarsi, deviando la sfera in corner. Anche la ripresa non passerà agli Annali del pallone: gioco lento e poche emozioni (tra queste, la rete del successo). Al 19’ Stickler spara alto da posizione favorevole, ma quattro minuti dopo Basanisi pesca il jolly, calciando di controbalzo dal vertice dell’area e insaccando all’incrocio dei pali. E al 27’ i pistoiesi potrebbero pure raddoppiare, grazie a un colpo di testa di Bertolo, che finisce di poco fuori. Non accade altro, ma per la Pistoiese i 3 punti consentono perlomeno di rimanere in terza posizione.

TABELLINO

PISTOIESE – UNITED RICCIONE 1-0

PISTOIESE (3-5-2): Cecchini; Donida (26’ pt Diodato), Mazzei, Bertolo; Stickler (21’ st Maloku), Basanisi (41’ st Grilli), Maldonado, Boccia (1’ st Greselin), Kharmoud; Simeri, Pinzauti (1’ st Sparacello). A disposizione: Mosti, Giometti, Paci, Foresta. Allenatore: Villa.

UNITED RICCIONE (3-4-3): Zamarion; Locanto (34’ st Bovegno), De Vito, Egharevba; Pollini, Palumbo (25’ st Cani), Fontana, Vacca (16’ st Marrone); Caputo (25’ st Paoloni, 37’ st Monaco), Viotti, D’Angelo. A disposizione: Andreoli, Paoloni, Bovegno, Kociaj, Dulemata, Messina. Allenatore: Bolzan.

ARBITRO: Cerqua di Trieste.

MARCATORE: 23’ st Basanisi.

NOTE: giornata serena. Ammoniti Caputo, Fontana, Bolzan (all.), Egharevba, Marrone. Angoli 7-4. Recupero 2’, 6’.