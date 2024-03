Pittaluga show, poker del Mesola. La rincorsa playoff può continuare

mesola

4

casumaro

2

: Catalano, Lucci, Perini, Ferrari, Pittaluga (84’ Malagutti), Telloli, Scarpa, Casette, Allegrucci, Mirontsev, Mangolini (27’ Marandella). All. Salvagno.

CASUMARO: Saccenti, Testoni, Faggioli, Minarelli, Benini, Ribello, Lazzarin (27’ Rimondi), Daniel (80’ Pencarelli), Guernelli, Barbieri, Nicoli (80’ Borsari). All. Nardiello.

Arbitro: Mongardi (Lugo). Ass. Merella e Franzoni (Bo).

Reti: 7’ Mirontsev, 10’ Guernelli, 34’ e 59’ Pittaluga, 36’ Rimondi, 66’ Allegrucci.

Note: ammoniti Barbieri, Benini, Nicoli, Rimondi e Marandella.

Il Mesola batte il Casumaro e prosegue la rincorsa ai play off, con una prova molto convincente. Seppur entrambe le formazioni erano rimaneggiate, hanno dato vita d una gara aperta e con la voglia di vincere, dove su tutti il migliore è stato Pittaluga, che oltre ai due gol ha rimediato dei punti in bocca, a seguito di un scontro con un avversario. Il regista, durante l’intervallo, pur di rimanere in campo si è fatto applicare dei cerotti che gli hanno consentito di proseguire la gara e segnare il gol del vantaggio. Dopo alcuni minuti di studio, i padroni di casa, su angolo di Ferraris, passano grazie a Mirontsev, che pur essendo il meno alto, colpisce bene di testa. Passano 3 minuti e sul traversone di dal fondo di Lazzarin, con la difesa mesolana, non impeccabile, Barbieri calcia e colpisce il palo, sulla ribattuta il centravanti Guernelli si gira e insacca da pochi passi.

Al 24’ il Mesola perde Mangolini per stiramento alla coscia. Dopo 10 minuti, per le continue proteste del capitano Benini, l’arbitro lo ammonisce e assegna un fallo da 35 metri dalla porta. Si incarica della punizione di prima lo specialista Pittaluga, che insacca nel sette dove Saccenti non può arrivare. Anche questa volta passano 2 minuti e il Casumaro pareggia grazie a Rimondi, che su passaggio alto, da centro area allunga la traiettoria di testa all’indietro e supera Catalano. Al 46 ancora Mirontsev calcia dal limite ed il pallone esce di poco, mentre sull’azione successiva da calcio d’angolo Scarpa davanti alla porta non trova la deviazione vincente.

Pittaluga stoico durante la ripresa, si fa applicare cerotti per tenere a contatto i due lembi di pelle, per il colpo subito al mento nel primo tempo. Il Mesola ritorna in vantaggio quando su calcio d’angolo Pittaluga svetta e con un colpo di testa perentorio schiaccia la palla nell’angolino basso alla destra di Saccenti. Il Casumaro spinge, ma i padroni di casa trovano la quarta rete con Allegrucci, che servito in profondità, in mezzo a tre difensori, trova dal limite il tiro angolato e porta a quattro le reti. Al 28’ Pittaluga tenta da centrocampo il tiro della domenica, vedendo il portiere fuori, e Saccenti si salva per un pelo dal calcio preciso del mesolano. Cosa che ripete poco dopo e all’80’ su traversone di testa Allegrucci colpisce di testa con palla fuori di poco.

cla. casta.