Play-in Silver. Blitz vincente dell’Attila Junior a Roma . Scalabroni: "Successo nato dal carattere»

"In una giornata storta ma con tanta applicazione e voglia di difendere, abbiamo saputo tirar fuori il carattere per portare a casa i due punti". Nicola Scalabroni (foto), tecnico dell’Attila Junior Basket di Porto Recanati, non può che dirsi soddisfatto dopo la vittoria 52-59 ottenuta in trasferta contro la Carver Roma, nella seconda giornata del girone Play-In Silver, valevole per la serie B Interregionale. Con questo successo, i portorecanatesi sono ora primi in classifica (a 12 punti). "Contro la Carver ci sono tre dati importanti: il primo – dice coach Scalabroni – è 4 su 33 sui tiri da tre punti, quindi il 12% dalla lunga distanza. Il secondo poi è 52 punti subiti, e il terzo è 50 nostri rimbalzi contro i 28 della Carver. Questi tre dati parlano del valore della partita fatta, contro una diretta concorrente. Con il 12% al tiro da 3 punti molto difficilmente si vince una partita. Tuttavia, i 52 punti subiti sono la prova dell’applicazione difensiva e della capacità di limitare le caratteristiche offensive degli avversari. E i 50 rimbalzi contro i 28 – aggiunge – è indice di fame agonistica, di unità di squadra nel voler raggiungere un obiettivo. La partita è stata tutta qui. Complimenti alla Carver che ci ha messo in difficoltà con la loro fisicità e la voglia di non mollare mai, però abbiamo dimostrato di avere qualcosa in più". E sabato si tornerà in campo. Alle 21.15, nel palas Medi, l’Attila Junior Basket affronterà il Ferentino per la terza giornata: "Ora ci aspetta tanto lavoro in settimana, per preparare al meglio Ferentino".