Playoff, attesa febbrile Carrarese, fase di studio Oggi via al secondo turno Taranto squadra da evitare Domenica alle 9,30 i sorteggi. Gli azzurri conosceranno l’avversario da sfidare

La Carrarese conoscerà il nome della sua prima avversaria dei playoff domenica mattina alle ore 9,30 nel corso del sorteggio degli accoppiamenti per il primo turno nazionale che verrà effettuato in diretta su Skysport24 da Felice Evacuo, l’ex calciatore che detiene il record di reti in Serie C. Prima, però, c’è un secondo turno dei gironi da completare in un sabato che si preannuncia scoppiettante. Sin qui i pronostici sono stati quasi tutti rispettati tanto che sono rimaste in lizza tutte le squadre classificatesi dal quarto al settimo posto in campionato tranne proprio nel girone della Carrarese dove il Rimini (decimo) ha fatto lo sgambetto al Gubbio (quinto).

Ma chi sono per gli azzurri le rivali possibilmente da evitare? Si parte dal presupposto che la squadra di Antonio Calabro per il torneo fatto e il valore della rosa non può aver paura di nessuno. Un osso più duro degli altri, però, potrebbe essere il Taranto di Eziolino Capuano, sempre che faccia il suo dovere eliminando il Picerno, perché parliamo di una formazione che senza la penalizzazione sarebbe arrivata seconda nel girone C e parliamo di uno stadio che ha fatto registrare 8819 spettatori contro il Latina risultando la partita più seguita del primo turno dei playoff. Andare allo “Erasmo Iacovone“ significherebbe giocare in condizioni ambientali molto particolari, una vera e propria bolgia. Campi caldi diventerebbero naturalmente anche quelli di Perugia e Pescara, se le due formazioni dovessero rispettare il pronostico eliminando rispettivamente Rimini e Juventus Next Gen, ma la Carrarese avrebbe il vantaggio di essere “vaccinata“ per averli già sperimentati in campionato senza perdere in nessuno dei due.

Sempre nel girone C se la Casertana sfrutterà il fattore campo e si qualificherà ai danni del Cerignola non sarà un problema per la Carrarese. In qualità di migliore quarta passerà, infatti, tra le teste di serie e non sarà abbinabile agli apuani. Restano le due qualificate che usciranno dal girone A. La Triestina se eliminerà il Giana Erminio, avversario battuto entrambe le volte in campionato, sarà rivale ostica ma abbordabile. Stesso discorso vale per l’Atalanta Under 23, opposta a un Legnago con cui non ha mai perso in campionato (1-0 e 1-1), che sarebbe un competitor di buon livello ma alla portata e senza un fattore campo impattante visto che le seconde squadre hanno uno scarso seguito.