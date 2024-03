Playoff. Botta e risposta tra Marani e Boniek

In merito al calendario dei playoff pubblicato nelle scorse ore dalla Lega Pro, non le ha mandate a dire Zbigniew Boniek, attuale vicepresidente della Uefa. L’ex calciatore polacco, che in passato ha allenato anche in C facendo tappa anche ad Arezzo quando sedeva sulla panchina della Sambenedettese, si è espresso così: "Capisco la volontà di tenere vivi i campionati fino alla fine, ma così è un massacro: troppe squadre e troppe partite ravvicinate. Arrivare secondi o terzi per avere modo di riposarsi e giocare il minor numero di partite possibili può diventare fondamentale". Di tutt’altro tenore, ovviamente, il commento del presidente della Lega Pro Matteo Marani: "La serie C è storicamente il laboratorio delle novità del calcio italiano, basti pensare all’introduzione dei 3 punti per la vittoria. Questa formula mi piace tantissimo: con 28 squadre e 39 partite, nessun torneo in Europa è così avvincente".