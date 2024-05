Playoff: chi passa sfiderà poi il Granamica. Duello con il Cuoiopelli. Zenith, vietato fallire

Il giorno tanto atteso è arrivato. Oggi pomeriggio alle 16, sul neutro di Larciano, la Zenith Prato affronterà il Cuoiopelli nella finale play off del girone A di Eccellenza. Gara secca, con il Cuoiopelli che partirà leggermente avvantaggiato grazie alla miglior posizione in classifica ottenuta al termine della regular season rispetto ai bluamaranto (secondo posto contro il quarto). In caso di parità al termine dei 90’ si procederà con due tempi supplementari, al termine dei quali, se il risultato fosse ancora in perfetto equilibrio, sarà il Cuoiopelli ad aggiudicarsi la finale. Zenith Prato obbligata a vincere, insomma, per proseguire il cammino della post season e andare a sfidare il Granamica, formazione emiliana che si è già aggiudicata la sua finale play off. "Seconda finale dei play off consecutiva. Per noi è una bella soddisfazione. In questi anni di Eccellenza abbiamo sempre costruito squadre competitive. Siamo andati vicino due volte ad ottenere la serie D, chissà se il terzo tentativo sarà quello buono – commenta Enrico Cammelli, vice presidente della Zenith Prato – . L’avversario è ostico e partiamo da sfavoriti, ma siamo fiduciosi. È una partita secca e può succedere di tutto. La squadra è serena: se entriamo in campo con la mentalità e la concentrazione giusta non siamo inferiori a nessuno".

Dello stesso avviso miter Simone Settesoldi: "Il Cuoiopelli ha ottime individualità e sta attraversando un gran periodo di forma - aggiunge -. Le finali conta soltanto vincerle alla fine. La squadra ha grande fiducia dopo la prestazione di Camaiore e si è allenata molto bene. In campo servirà la Zenith Prato che ho visto domenica scorsa a Camaiore fin dai primi minuti".

L. M.