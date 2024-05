Playoff di Prima categoria. Il San Claudio a tutto gas. Montecassiano al tappeto

4

MONTECASSIANO

0

: Lorenzetti, Gubinelli, Giulianelli, Meschini, Scarponi, Olivieri, Sinigallia, Cognigni, Serantoni, Vecchi, Ibii. A disp.: Gironelli, Salvucci, Fratini, Serafini, Ferrini, Marchetti, Possanzini, Procaccini, Angeletti. All. Cotica.

MONTECASSIANO: Laconi, Dario, Stura, Mosca, Azzarone, Pigliacampo, Chiaraberta, Giri, Maccari, Sbrollini, Vitali. A disp.: Cingolani, Brancozzi, Flamini, Formicola, Pistelli, Pizzo, Giubilei, Raimondi, Tomassini.

Arbitro: Tavani di Jesi.

Reti: 14’ e 19’ st Serantoni, 30’ Ibii, 45’ st Procaccini.

Il San Claudio batte nettamente il Montecassiano nel playoff di Prima categoria, girone C. Adesso la formazione allenata da Cotica dovrà vedersela fra una settimana con la Vigor Montecosaro, che ha chiuso il cammino in campionato alle spalle della Settempeda, salita in Promozione. La Vigor ha saltato il primo turno di playoff perché vanta un cospicuo vantaggio sulla quinta.

La partita è stata nel segno di Serantoni che ha sbloccato il match al 14’ e al 19’ della ripresa ha segnato il terzo gol per il San Claudio mettendo al sicuro il risultato. Il raddoppio della formazione di casa porta la firma di Ibii e proprio all’ultimo minuto del match è arrivata la quarta rete realizzata da Procaccini. È stata una partita ottimamente interpretata dal San Claudio di Cotica che di certo non ha offuscato l’ottimo campionato disputato dal Montecassiano.