Playoff di Promozione. Corridonia acciuffata in extremis. A passare è l’Atletico Centobuchi

ATLETICO CENTOBUCHI: Camaioni; Filipponi, De Cesaris, Stacchiotti, Fabi Cannella; D’Intino (13’st Zadro), Veccia, Pietropaolo (33’st Picciola); Napolano (4’sts Sharif); Galli (26’st Liberati), Cialini (6’pts Lanzano). Allenatore: Fusco.

CORRIDONIA: Mazzocca; Mariani (44’st Monti), Bigoni, Del Moro, Marinelli; Cesca, Ciucci (1’pts Ogievba), Piccinini (1’sts Marcelletti); Garbuglia (30’st Galdenzi), Ruzzier, Cornero (43’st Romagnoli). Allenatore: Fondati.

Arbitro: Malascorta di Jesi.

Reti: 10’ Piccinini, 20’ rig. Napolano, 33’st Cornero, 50’st rig. Liberati.

Note. Espulsi: Ruzzieri, Macchiati, Galdenzi.

Una gara pazzesca quella andata in scena al Tommolini di Martinsicuro, dove il Corridonia va ad un passo dal successo, ma viene raggiunta all’ultimo respiro dall’Atletico Centobuchi, che poi resiste nei supplementari e porta a casa la semifinale playoff. Decisivi due calci di rigore in favore dei biancocelesti.

Ospiti che sbloccano la gara al 10’ con una punizione battuta veloce, che porta al gran tiro da fuori di Piccinini, imprendibile per Camaioni. Pochi minuti più tardi, arriva però il pareggio dell’Atletico Centobuchi, con Cialini che viene steso in area da Mazzocca e conquista il penalty, che Napolano trasforma. Nella ripresa doppio palo di Cornero, che mette i brividi ai locali. L’attaccante però al 33’ trova il bersaglio e riporta in vantaggio il Corridonia. Con il passare dei minuti sembra fatta per gli ospiti, che però restano in dieci per il doppio giallo a Ruzzier. In pieno recupero arriva la doccia gelata per i rossoverdi, con un tocco di mano in area, che viene punito con un nuovo rigore per i ragazzi di Fusco, Liberati trasforma e porta la gara ai supplementari, dove l’Atletico Centobuchi resiste amministrando anche la doppia superiorità numerica e si regala la finalissima contro la Vigor Castelfidardo.