Playoff di Promozione. Il Trodica fermato dal palo. In finale la Vigor Castelfidardo

VIGOR : Lombardi, Gambacorta (7’ pts Malaccari), Brugiapaglia, Gioielli, Marconi, Santoni, Terrè (17’ sts Calligari), Ballarini (5’ pts Fanesi), Altobello, Mosca (23’ st Rombini), Pincini. Panchina: Carpera, Romagnoli Y., Magi, Testa, Storani. All. Manisera.

TRODICA: Marani, Tartabini (29’ st Romagnoli F.), Stortini, Monserrat, Ciccalè, Chornopyshcuk (6’ pts Berrettoni), Titone, Panichelli (18’ pt Pampano, 1’ sts Moriconi), Bittolo, Merzoug (19’ st Seyfullai), Emiliozzi. Panchina: Battistelli, Antolini, Usignoli, Catinari. All.Buratti.

Arbitro: Gasparoni di Jesi.

Reti: 1’ pts Chornopyshcuk, 7’ sts Pincini.

Note: allontanati per proteste al 25’ st mister Buratti e al 10’ pts Manisera.

Finisce a Castelfidardo e sul palo il sogno del Trodica di raggiungere la finale playoff di Promozione girone B. Alla Vigor Castelfidardo nella sfida che si gioca al Mancini basta il pareggio per continuare negli spareggi promozione in virtù della migliore classifica alla fine della stagione regolare. Partono meglio gli ospiti. Al 3’ un tiro cross di Panichelli impegna Lombardi. Dopo due minuti risponde Ballarini con una conclusione che sfiora l’incrocio. La squadra di Buratti nel primo tempo si fa vedere con un paio di incursioni: il tiro però di Chornopyshcuk è centrale, mentre Pampano (che poi con una conclusione nella ripresa colpirà la parte alta della traversa) non trova la porta.

Nel secondo tempo è Titone a provarci su punizione, ma c’è la deviazione di Lombardi. Cresce la Vigor che però non riesce a incidere prima con Altobello e poi con Terrè con Marani che salva entrambi i tiri. Ci vogliono i tempi supplementari. E al 1’ Titone lavora un bel pallone servendolo in verticale a Chornopyshcuk che in diagonale supera Lombardi. La reazione dei padroni di casa arriva nel secondo tempo quando Pincini, sempre con un diagonale, risolve una mischia per il pareggio definitivo. La grossa occasione per il Trodica arriva proprio nel finale della partita, ma il colpo di testa di Bittolo finisce sul palo dove si fermano le speranze della formazione di Buratti.