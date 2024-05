Playoff di Promozione/2. L’attaccante Titone: "Trodica, puoi ripeterti. In campionato abbiamo battuto la Vigor»

Il momento della verità. Le velleità dell’ambizioso Trodica devono ricevere conferme oggi pomeriggio quando i biancoazzurri scenderanno in campo a Castelfidardo per la semifinale playoff contro la Vigor. Si gioca alle 16.30 in virtù del quarto posto nel girone B, due punti in meno dei fidardensi terzi. Non si giocherà al "Gabbanelli", bensì su un altro sintetico, quello del "Mancini". Decisione per motivi di ordine pubblico, in pratica perché da Trodica dovrebbero giungere parecchi sostenitori e serve un impianto di maggiore capienza. Il team di Buratti ha chiuso bene il campionato, 5 risultati utili compreso il 2-0 dell’ultima giornata proprio contro la squadra di Manisera ed oggi deve cercare la zampata, solo il blitz può far proseguire il sogno Eccellenza. Mario Titone, vice cannoniere trodicense con 9 centri (a 10 Chornopyschuk) sarà ancora più riferimento per i compagni avendo vinto 4 campionati in carriera. Come sta vivendo la vigilia il Trodica? "Bene, siamo al completo e abbiamo fiducia nei nostri mezzi. Possiamo farcela". Loro hanno il vantaggio di due risultati su tre, però non giocheranno realmente in casa. "Questo è vero, ma partono comunque favoriti". Come si fa strada nei playoff? "Ci vuole calma, la mia esperienza dice che si vince più con la testa che a livello atletico. Bisognerà sfruttare gli episodi. La Vigor gioca bene al calcio, ha intensità, ma possiamo batterli come in campionato".

Andrea Scoppa