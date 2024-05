Playoff di seconda categoria. Prato Nord-Montagna Pistoiese. C’è la prima categoria in palio

Mancano ormai poche partite al termine della stagione sportiva. Ma mentre quasi tutte le formazioni di Prato e provincia possono riposarsi e guardare oltre, c’è chi può e vuole cullare il sogno-promozione: i playoff di Seconda Categoria si terranno infatti domani alle 16 e l’obiettivo non può non essere quello di dare il 110%. Partendo dalla finalissima degli spareggi-promozione del girone E: al Nelli di Oste, il Prato Nord riceverà la Montagna Pistoiese potendo contare su due risultati su tre: in caso di parità al termine dei novanta minuti regolamentari, il regolamento prevede infatti i tempi supplementari e qualora la situazione di equilibrio dovesse persistere, a vincere sarà la squadra meglio classificatasi durante la "regular season". La società del presidente Degli Innocenti ha chiuso il campionato al quarto posto con 55 punti, uno in più dei rivali pistoiesi. Si profila quindi un confronto equilibratissimo: la Montagna, nel turno precedente, ha eliminato a sorpresa il favoritissimo Montemurlo ed è intenzionata a compiere nuovamente un’impresa. Il girone F propone invece le semifinali ed è la Virtus Comeana a sognare il salto di categoria. Nel mirino dei comeanesi c’è la finalissima, ma non sarà facile visto che giocheranno a Campi Bisenzio contro il Daytona. I ragazzi di coach Rossi, quinti in graduatoria, non partiranno dunque con il favore del pronostico. Ma proprio la consapevolezza di essere gli "underdog" potrebbe permettere loro di giocare senza pressione, a mente sgombra. E di ribaltare il pronostico.

Giovanni Fiorentino