Playoff di Terza categoria: la gara al Rossi di Santa Lucia. Domani la finalissima tra Naldi e La Briglia

Due squadre che danno l’impressione di equivalersi, stando perlomeno alle statistiche e al rendimento fatto registrare durante la "regular season". E che si daranno battaglia nell’ultimo atto della stagione, nella finalissima dei playoff fissata per le 15,30 di domani al Rossi di Santa Lucia. Polisportiva Naldi – La Briglia Vaiano mette in palio un posto per la Seconda Categoria ed entrambe le contendenti saranno determinate a dare il 110%.

Come hanno del resto fatto in campionato, chiudendolo appaiate al secondo posto con 62 punti e con la stessa differenza reti. Pari anche il computo degli scontri diretti stagionali: i carmignanesi avevano espugnato Vaiano all’andata vincendo 2-1, i vaianesi si sono imposti 1-0 nel girone di ritorno. Nonostante ciò, il regolamento ha "premiato" la Naldi in virtù del maggior numero di gol segnati rispetto ai rivali (62 contro 52) che hanno garantito agli uomini di coach Pulidori la seconda piazza effettiva e l’abbinamento con La Libertà Viaccia quinta classificata nella semifinale degli spareggi. E sono proprio quelle dieci reti segnate in più dei rivali a far partire in vantaggio il sodalizio carmignanese, che ha a disposizione due risultati su tre: in caso di parità al termine dei novanta minuti regolamentari, si procederà con i tempi supplementari. E qualora la situazione di equilibrio dovesse permanere, non si andrà ai rigori: sarà promossa la squadra meglio classificata in campionato. Ecco quindi che sarà La Briglia a dover vincere a tutti i costi, per coronare il sogno. Cibella e compagni stanno giocando da mesi ad Usella, considerando che il campo della Briglia è ancora impraticabile a causa dell’alluvione dello scorso novembre (che ha danneggiato anche gli spogliatoi). La risposta del gruppo c’è stata, ricordando anche il successo sfiorato in Coppa Faggi (poi vinta dal San Giusto). Ma mister Beccaglia dovrà chiedere un ultimo sforzo ai suoi, per tagliare il traguardo.

Giovanni Fiorentino