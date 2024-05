Playoff e playout, i risultati degli spareggi. La Sansovino sfida il Grassina. Montagnano fuori, San Marco salvo

Si decide tutto nel primo quarto d’ora il playoff di Promozione tra Grassina e Montagnano. I padroni di casa passano 2-0 con la rete di Baccini al 5’ e di Simoni al 7’. I torelli di Laurenzi escono di scena dopo l’incredibile rimonta dai bassifondi fino al quarto posto con vista spareggi. Per il Grassina ecco il pass per la finale contro la Sansovino di Testini che ieri era spettatore interessato del confronto dei cugini del Montagnano. Appuntamento domenica prossima. In coda al gruppo si salva il Pienza di Giulio Peruzzi grazie allo 0-0 contr il Torrenieri.

In Prima categoria la sconfitta ai rigori nello spareggio manda il San Quirico alla semifinale playoff casalinga di domenica prossima contro l’Acquaviva, mentre nell’altra semifinale ci sarà il Tegoleto contro l’Amiata. Niente playout perchè la forbice ha decretate le retrocessioni dirette di Chiusi, Fratta Santa Caterina e Fontebelverde. Nel girone D di Prima categoria salvezza per la Castelnuovese che batte di misura la Rignanese e resta quindi in questo campionato. Nel girone L di Seconda categoria il Pieve al Toppo si ferma nella semifinale playoff in casa dello stia. I viola passano per 2-0 con i gol di Vangelisti e Bandelloni. Si arrende anche la Fratticciola, battuta 3-0 fuori casa dal Guazzino. La lotta salvezza invece premia il San Marco. I gialloblù si prendono la vittoria contro il Terontola per 3-1 grazie ai gol di Fedeli, Marraghini e Torre. Per i cortonesi il ritorno in Terza, per il San Marco la permanenza in Seconda.