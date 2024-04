Playoff, fase infuocata. Carrarese prova la fuga. Triestina, Vicenza e Avellino inseguono

Con i suoi 64 punti la Carrarese non è soltanto a un passo dalla conquista del terzo posto nel proprio girone ma anche sulla buona strada per essere incoronata quale miglior terza dei tre gironi. Sono 4 i punti in più che gli apuani, a pari partite giocate, vantano al momento su Triestina e Avellino. Nel girone A la Triestina, infatti, non è andata oltre il pari nel recupero infrasettimanale contro l’Atalanta Under 23 (1-1) toccando quota 60 punti. A dire il vero potrebbe salire a 61 punti il Vicenza il cui recupero contro la Pro Sesto è stato sospeso al 55’ a causa di un nubifragio che ha reso il campo impraticabile. I veneti, però, erano sotto per 1 a 0 ed avranno i restanti 35’ di gioco per provare a ribaltare il risultato. Nel girone C, invece c’è solo l’Avellino coi suoi 60 punti su cui fare la corsa perché la Casertana è molto staccata a 55.

La Carrarese rimane concentrata, comunque, sulla penultima trasferta della stagione. A Recanati sarà regolarmente della partita Manuel Cicconi che nella sfida col Perugia era stato sostituito nella ripresa anche a causa di un fastidio al flessore. Il laterale comasco si è fermato in tempo visto che alla ripresa degli allenamenti si è riaggregato senza problemi ai compagni.

Questi ultimi giorni di lavoro serviranno al tecnico Antonio Calabro per mettere a punto la formazione anti-Recanatese nella quale potrebbero anche non esserci variazioni rispetto all’undici che ha battuto il Perugia. Ci sarà magari il solito ballottaggio in difesa dove il mister pugliese nelle ultime due giornate ha dato fiducia a Coppolaro in luogo di Illanes. L’argentino aveva saltato la trasferta di Ferrara per squalifica e poi è rimasto fuori anche col Grifo. Stiamo parlando di due difensori di provata affidabilità e quindi comunque si scelga difficilmente si sbaglia. Per il resto la mediana Capezzi-Della Latta assicura qualità e quantità. Sulle fasce Cicconi e Zanon sono altre due sicurezze; Belloni e Grassini costituiscono, però, delle valide alternative. In avanti il trio offensivo è ben sintonizzato con Finotto e Panico che stanno avendo il "piede più caldo" sotto rete ma Capello sta svolgendo ugualmente un buon lavoro di raccordo.

La Carrarese è migliorata tantissimo sotto il profilo realizzativo segnando con Calabro 25 gol in 13 gare (1,92 di media) contro i 22 in 21 gare della gestione Dal Canto (1.04 di media). Tutto questo mantenendo inalterata la media dei gol presi che per entrambi è di 0.69. Un ultimo dato statistico riguarda i cleen sheet che con Calabro sono già 7 in 13 gare.