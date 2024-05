Playoff, Grifone al top. Ora con il Tau l’ultimo atto

Maggio è sicuramente il mese che porta bene al Grosseto. Settimana iniziata all’insegna della doppia felicità in casa biancorossa e per tutti gli sportivi ed I tifosi maremmani: la gioia di aver domato le velleità del Livorno nella semifinale dei playoff e la gioia nel ricordare (13 maggio 1912: ieri l’anniversario) i 112 anni compiuti dal Grifone. E nell’intermezzo non possiamo non ricordare la data del 13 maggio 2007 con il trionfo del Grifone allo stadio Euganeo quando il Grosseto del patron Piero Camilli e di mister Cuccureddu superando il Padova (gol di Valeri su cross di Gessa) approdò alla serie B. E la data del 13 maggio viene ricordata anche dalla società del patron Gianni Lamioni: "Us Grosseto: 112 anni di gloriosa storia, oltre un secolo di passione, Auguri adorato Grifone". E intanto l’undici di mister Malotti è approdato alla finale playoff dove affronterà l’undici del Tau Altopascio (data probabile sabato alle 20,30 allo Zecchini: in caso di parità ci saranno i supplementari) finale arrivata dopo aver eliminato il Livorno in una gara dominata per 70 minuti, ma con qualche problema nel finale: del resto vincere soffrendo è ancora più bello. Nell’intervallo della gara con i labronici è stato consegnato il premio della stampa locale, ideato da Gs, "Biancorosso dell’anno-Elettromeccanica Moderna", che è andato a capitan Cretella davanti a Marzierli e a Sabelli. Ora, dunque, capitan Cretella ed i suoi biancorossi sono attesi dall’ultimo impegno stagionale.