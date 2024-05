Playoff, il Forlì deve vincere e sperare. Poi potrebbe regalarsi un derby col Ravenna

Domenica pomeriggio cala il sipario sulla fase regolare del girone D del campionato di serie D. Per il Forlì, per lunghi tratti della stagione ben all’interno della zona playoff con anche una fugace apparizione sul gradino più alto, la trasferta sul campo della tranquilla Aglianese, decima in classifica con 41 punti, è diventata l’ultima chance di arpionare i playoff. Una post season che difficilmente consentirà di sperare nel ripescaggio in serie C, ma che in ogni caso darebbe un senso compiuto alla stagione dei biancorossi. L’obiettivo, del resto, si è allontanato per i quattro ko patiti nei cinque scontri diretti consecutivi con le altre big, ma anche per effetto dell’esclusione della Pistoiese che, col cervellotico annullamento di tutti i risultati dei toscani, ha tolto ben 6 punti al Forlì.

Per cercare l’aggancio agli spareggi Merlonghi e compagni, attualmente sesti con 52 punti, dovranno cercare innanzitutto di portare a casa il risultato pieno. Ma l’eventuale blitz in terra toscana non sarà sufficiente. Occorrerà infatti tener d’occhio il display dei cellulari per conoscere l’esito dei match di Corticella e Victor San Marino che, a quota 54, giocheranno in casa l’ultima partita della loro regular season.

Il Corticella ospiterà il Prato, settimo e senza affanni di classifica: i bolognesi avranno il non piccolo vantaggio di potersi permettere anche il pareggio, per via del vantaggio negli scontri diretti (entrambi vinti) col Forlì. Opposta la situazione del Victor San Marino che, nel caso di un arrivo in parità coi galletti resterebbe esclusa avendo subito due ko. Per i titani la partita interna contro il Borgo San Donnino appare sulla carta un po’ più difficoltosa.

Gli emiliani, infatti, saranno motivati dalla piccola speranza di evirare la retrocessione diretta con una vittoria che, assieme alle contemporanee sconfitte o pareggi di Sammaurese (in casa col Sangiuliano City) e Progresso (sul campo del condannato Mezzolara), ridurrebbero il distacco a meno degli 8 punti previsti dal regolamento. I sammarinesi arriverebbero sesti, per la classifica avulsa, anche in caso di parità a tre con Forlì e Corticella.

Qualora il Forlì riuscisse ad staccare il biglietto per i playoff le sfide successive sarebbero sicuramente cariche di significati e contro ex forlivesi di recente memoria. Col quinto posto, infatti, si ripeterebbe la sfida sul campo del Ravenna. Oppure – benché difficile – addirittura col Carpi, qualora ai giallorossi riuscisse il sorpasso: sarebbe la riedizione, a distanza di poche settimane, della partita delle polemiche, con il ricorso presentato dal Forlì per la presunta squalifica di Tommaso Cecotti.

I biancorossi potrebbero anche chiudere addirittura quarti: succede se il Victor non vince e il Corticella perde. In quel caso, la semifinale li vedrebbe impegnati in casa del Lentigione dell’ex diesse forlivese di lungo corso Sandro Cangini. A 90 minuti dalla conclusione, i playoff passano da una scomoda rincorsa. L’obbligo, però, è quello di provarci. Per sperare fino all’ultimo minuto.