Playoff. Montefano al lavoro per la partita contro l’Urbino

Si è chiusa con la sconfitta a Urbania il campionato del Montefano che ha terminato il suo percorso al secondo posto. Ma adesso c’è da pensare ai playoff con la squadra allenata da Mariani che domenica dovrà vedersela con l’Urbino in una sfida che finora ha sempre regalato partite belle e spettacolari. "Ora – ha detto il presidente Stefano Bonacci (foto) – dobbiamo ripartire con la stessa determinazione mostrata contro l’Azzurra Colli, cioè dopo la sconfitta a Civitanova, ma stavolta avremo come avversario un Urbino che è una formazione di assoluto valore". Sarà quindi necessario mettere sul piatto della bilancia un qualcosa in più e giocare con la necessaria leggerezza per non sentire in modo eccessivo il peso di queste gare da dentro o fuori. Sarà anche necessario evitare quegli errori che hanno spianato gli avversari al primo gol. Oggi i giocatori si troveranno al campo per iniziare a gettare le basi per la sfida contro l’Urbino, mercoledì i calciatori saranno lasciati liberi e poi riprenderanno a lavorare da giovedì a sabato.