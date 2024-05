Playoff Prima Categoria, sfide decisive in arrivo per le promozioni

I verdetti della Prima Categoria si avvicinano. Dopo le semifinali playoff di sabato questo fine settimana sarà tempo delle sfide decisive. Nel girone A l’Athletico Tavullia, dopo aver sbancato ai supplementari il campo della Nuova Real Metauro, sfiderà il Montecalvo in gara secca. L’Avis questo turno ha riposato, essendo già qualificato per la fase finale dei playoff vista la differenza punti dal Falco Acqualagna quinto. Nel girone B invece le semifinali sono state due: la Real Cameranese ha fatto 2-2 contro la Castelleonese e, frutto della migliore classifica, affronterà il Montemarciano che battuto 2-0 la Filottranese. Nel girone C invece grande successo del San Claudio che con un secco 4-0 schianta il Montemarciano. Ora sarà atteso al fronte dalla Vigor Montecosaro, già in finale visti gli 11 punti di distanza dalla Passatempese quinta. Nessun playoff invece nel girone D, con il Grottammare già qualificato in quanto arrivato secondo con netto vantaggio sulla terza in classifica. La formazione ascolana aspetta al varco quindi la vincitrice del girone C, con invece dall’altra parte del tabellone lo scontro tra chi trionferà nei playoff del girone A e del girone B. Così verranno sancite le ultime due promozioni che andranno ad aggiungersi a Lunano (A), Sassoferrato Genga (B), Settempeda (C) e Azzurra Sbt (D).

In Seconda categoria invece, nell’unico posticipo domenicale, nel girone A ieri l’Apecchio ha battuto 2-1 il Casinina e ora affronterà il Cà Gallo. Le altre finali in programma nei gironi marchigiani: Cuccurano-Delfino (B), Argignano-Arcevia (C), Osimo-Loreto (D), Santa Maria Apparente-Helvia Recina (E), Belfortese Salvatori-Treiese (F), Pedaso-Grottazzolina (G), Audax Pagliare-Vigor Folignano (H).