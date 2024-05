Playoff, sale la febbre. ’Problemi’ di abbondanza per la Carrarese di Calabro. Un vantaggio da sfruttare

Sta iniziando a sfogliare i petali di una rosa davvero molto ampia il tecnico Antonio Calabro. La Carrarese in questi playoff avrà, infatti, il vantaggio di potersi avvalere di un organico di ampio respiro che nell’immediato potrebbe dare qualche cruccio nelle scelte al mister pugliese ma che nel lungo periodo, se gli azzurri dovessero andare avanti nella competizione, potrebbe rivelarsi un vero e proprio valore aggiunto. In difesa ci sono quattro difensori top per tre posti (Coppolaro, Illanes, Di Gennaro e Imperiale). In mediana la concorrenza è diventata davvero spietata con Capezzi, Schiavi, Della Latta e Zuelli in lizza per due posti. Uno di loro potrebbe anche essere alzati più avanti, come già accaduto in campionato, proprio per coinvolgerne il più possibile. Sugli esterni Cicconi e Zanon partono favoriti per quello che hanno fatto vedere in regular season ma Belloni e Grassini non possono essere considerati dei semplici rincalzi. Terminiamo con l’attacco dove Calabro può schierare un tridente temibilissimo con Panico, Finotto e Capello ma anche decidere di tenersi un big in panchina come arma letale da utilizzare a partita in corso. Tutto ciò senza contare che nella trequarti avversaria ci sono altre frecce da poter sfruttare come Morosini, Giannetti e Palmieri.

Al “problema“ di abbondanza aveva fatto riferimento lo stesso tecnico di Melendugno a margine dell’ultima sfida di campionato col Pontedera. "Quando qualcuno rimane fuori sono io il primo a esserne scontento – aveva stigmatizzato –. Mi dispiace di non aver potuto dare il giusto premio a tutti. Purtroppo questo è il brutto del nostro mestiere. A volte vorremmo fare dei cambi ma l’evolversi della gara non ce lo permette. Questo nonostante io abbia in panchina calciatori che meriterebbero di giocare anche da titolari. Sono tutti ragazzi che si allenano alla grande e che mi lasciano sempre dei grossi dubbi nel momento della scelta della formazione".

La “risorsa“ Calabro è stata sfruttata anche come docente per uno degli incontri formativi del progetto messo in atto dalla Carrarese. Il tecnico ha discusso e si è confrontato con gli allenatori e i dirigenti del settore giovanile soppesando differenze e analogie col lavoro della prima squadra. Un secondo incontro formativo ha coinvolto le azzurrine del settore femminile che hanno parlato di alimentazione sportiva assieme al nutrizionista Giacomo Mitrotti.

La Carrarese oggi proseguirà la preparazione allo stadio dei Marmi con un allenamento a porte aperte alle ore 15,30 che darà modo ai tifosi di far sentire il loro calore alla squadra.