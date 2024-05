Playout di Prima categoria. La Cingolana perde e retrocede. Si salva la Falcor Pinturetta

CINGOLANA

0

PINTURETTA

2

CINGOLANA SAN FRANCESCO: Emiliani, Mangoni, Centanni, Tittarelli, Pancaldi, Mendoza, Falappa, Ippoliti, Lovotti, Marchegiani, Ciattaglia. In panchina: Bracaccini, Bocci, Romaldi, Bianchi, Santamarianova, Angelucci, Bufarini, Ponsel, Tiranti. All.: Ruggeri.

PINTURETTA FALCOR: Giacomelli, Cicchini, Dragjoshi E., Vergari, Marcantoni, Cardinali, Raffaeli, Bibini, Postacchini, Conte, Pacini. In panchina: Paniccià, Sbaffone, Gismondi, Verdecchia, Fulimeni, Dragjoshi A., Carnevale, Campanari, Di Girolamo. All.: Bagalini.

Arbitro: Negusanti di Pesaro.

Reti: 74’ Conte su rigore, 87’ Raffaeli.

Epilogo amaro per la Cingolana retrocessa in Seconda categoria dopo avere perso la gara interna contro la Pinturetta Falcor. Alla fine del campionato la formazione cingolana aveva chiuso con 30 punti precedendo di 3 lunghezze gli avversari di oggi.

La squadra di casa si era fatta apprezzare nella prima parte della gara creando le premesse per rendersi pericolosa dalle parti di Giacomelli. La Falcor si è comunque dimostrata pericolosa. Il momento chiave della partita è al 74’ quando l’arbitro ha indicato il rigore per un fallo su Pacini, dagli undici metri ha trasformato Conte portando così in vantaggio la formazione ospite. Nei minuti finali la Pinturetta ha messo al sicuro il risultato quando Raffaeli ha firmato il secondo gol che praticamente ha sancito la fine della gara.