Poggibonsi a caccia di punti pesanti. Per gli Juniores derbyssimo a Certaldo

Leoni attesi dalla sfida allo Stefano Lotti con il Tau Altopascio. Domani alle 14,30 la gara casalinga dei Leoni, impegnati questa mattina nell’ultimo allenamento settimanale. Seduta che consentirà al tecnico Stefano Calderini di compiere ulteriori valutazioni in merito all’undici da schierare nell’appuntamento di fronte a una compagine ospite che cerca in questa fase l’approdo ai playoff. In un cammino vissuto in maniera costante, da parte del team della provincia di Lucca, nei quartieri più elevati della classifica, in pratica a ridosso della quattro grandi - in lotta per la promozione diretta tra i professionisti - del raggruppamento della serie D contrassegnato dalla lettera E. Il Poggibonsi dal canto suo vuol trovare un ulteriore slancio sul rettangolo per mettersi al riparo dalle sorprese della classifica in questo quasi bimestre conclusivo della regular season.

Un successo senza dubbio dal sapore benefico, quello ottenuto dai Leoni domenica scorsa a Orvieto, grazie alla tripletta dell’esterno d’attacco Bellini (nella foto l’esultanza dei giallorossi per una delle segnature) e del difensore ventenne Martucci, alla prima realizzazione nella categoria. Un passo in avanti, a livello di graduatoria da leggere come un desiderio di riscatto capace di trovare concrfetezza sul campo di gioco. Ma niente può essere ancora del tutto considerato certo, in merito alla permanenza del Poggibonsi nei dilettanti nazionali, a giudicare dai riscontri aritmetici fino a questo momento del torneo. Fondamentale quindi, per il gruppo, esprimersi con la determinazione degli impegni decisivi, per archiviare i periodi all’insegna del percorso in salita e per guardare con fiducia al traguardo da raggiungere, come da programmi societari.

Per il campionato nazionale juniores, infine, il calendario evidenzia il derby del Poggibonsi a Certaldo questo pomeriggio. Di scena dunque con i viola, i ragazzi allenati da Alessandro Secci. Fischio di inizio alle 15,30 per il match odierno dei Leoni baby, a quota 23 in graduatoria e reduci dall’affermazione interna, 2-1, a spese del Ghiviborgo.