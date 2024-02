Poggibonsi a casa Real Forte Querceta. Cecchi: "Serve un’ottima prestazione"

"Affronteremo una squadra di casa alla ricerca di punti e anche in ripresa dal profilo del rendimento". Tommaso Cecchi (nella foto), difensore centrale del Poggibonsi, valuta in questi termini il grado di difficoltà della sfida esterna dei Leoni di domani pomeriggio alle 14,30 con il Real Forte Querceta. Ovvero l’impegno con il quale si riapre il campionato di serie D, dopo la sosta prevista dal calendario per i dilettanti nazionali.

"La pausa ci ha aiutato a recuperare delle energie – osserva Cecchi – che senz’altro serviranno a noi come gruppo per affrontare l’ultima, decisiva tranche del cammino. Certo, in un periodo favorevole per noi riguardo ai risultati, fase testimoniata anche dal successo ottenuto nei confronti della Pianese domenica 4 febbraio, sarebbe stata forse preferibile una prosecuzione. Cioè, andare avanti con il percorso senza le interruzioni nel programma delle gare, in modo da offrire continuità alle nostre apprezzabili prove. Adesso comunque, indipendentemente da questo tipo di valutazioni, siamo chiamati a prepararci alla disputa delle partite con alcune formazioni che hanno in mente il nostro stesso obiettivo: raggiungere la quota della salvezza il prima possibile in questo girone E della D".

E dunque nell’incontro allo stadio Necchi Balloni di Forte dei Marmi, sarà necessario quale ingrediente in particolare? "Servirà un’ottima prestazione da parte nostra – conclude Cecchi – ricordando anche che all’andata il Real Forte Querceta ci ha messo in difficoltà. Un ostacolo da affrontare al meglio". Oggi intanto allo Stefano Lotti, con inizio alle 15, è fissata la partita degli juniores nazionali con il Cenaia. I giallorossi di Alessandro Secci occupano una posizione intermedia della graduatoria.