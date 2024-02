Poggibonsi ‘affamato’. Scocca l’ora del riscatto. Contro il Montevarchi in palio punti pesanti

Rifinitura questa mattina per il Poggibonsi, che domani con inizio alle 14,30 sarà opposto al Lotti al Montevarchi. Un’altra sfida importante sul cammino dei Leoni, reduci dalla prima battuta a vuoto del girone di ritorno (e dell’anno solare 2024) e chiamati pertanto a eliminare l’amarezza dell’ultimo secondo di Forte dei Marmi per cercare nuovi slanci davanti al pubblico amico. Nonostante una prestazione nel complesso confortante, i giallorossi sono usciti a mani vuote dal rettangolo di gioco del centro balneare versiliese e pertanto servirà mettere in campo, da parte del collettivo di mister Calderini, la necessaria determinazione in una fase determinante del cammino.

Da parte di Stefano Calderini, attenzioni rivolte allo schieramento in una domenica che appare caratterizzata da numerosi temi di interesse, anche se adesso a tenere banco sono le questioni pratiche, legate allo sprint per i vari traguardi e nello specifico per conservare il posto nella categoria. Calderini, per uno spezzone, ha restituito a Motti lo spazio in avanti che il giocatore stesso aspettava da tempo e a cui non poteva affidarsi a causa dell’infortunio patito a dicembre. Chissà che non ci sia spazio per Motti accanto a Vitiello (nella foto) Altre soluzioni sono adesso al vaglio per una formazione che dovrà cercare di arginare il desiderio di riscatto degli Aquilotti del Valdarno, costretti alla resa nel derby di domenica scorsa con il Figline. Una delle possibili sfide a centrocampo sarà tra due ex, già compagni di squadra con la maglia del Poggibonsi: Muscas, da questa stagione in forza al Montevarchi, e Gistri, giunto al Poggibonsi nel 2021 dopo aver contribuito al salto in serie C dei rossoblù. Motivi avvicinano i sostenitori a un incontro che, allo Stefano Lotti, torna a distanza di ventuno anni in partite ufficiali. Per il campionato nazionale juniores, il Poggibonsi di Alessandro Secci è in pausa insieme con tutte le altre compagini.

Paolo Bartalini