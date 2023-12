Poggibonsi atteso dallo sprint finale. Il difensore Borri: "Daremo il massimo"

"Siamo attesi da tre partite di notevole importanza sul nostro cammino. Cerchiamo tutti insieme di offrire il massimo anche in questo finale di girone". Così il difensore centrale dei giallorossi Federico Borri (foto), in previsione degli appuntamenti dei Leoni da qui all’epilogo dell’andata. Parole pronunciate da Borri dopo l’1-1 casalingo del Poggibonsi con il Seravezza Pozzi e valide a maggior ragione adesso, in attesa del confronto esterno con il Cenaia in programma domani alle 14,30. Un impegno cui faranno seguito la gara al Lotti con la Sangiovannese, il 17, e poi la sfida in programma allo stadio Goffredo del Buffa di Figline Valdarno per la precisione mercoledì 20. Oggi la seduta conclusiva della settimana preparatoria per il team di Stefano Calderini in direzione della sfida di Cenaia, sul rettangolo di gioco Favilli Pennati del centro della provincia di Pisa. Per Calderini il momento delle decisioni per un undici chiamato a moltiplicare gli sforzi al cospetto di rivali a Ioro volta affamati di punti per la classifica. In calendario questo pomeriggio, intanto, gli incontri validi per la dodicesima giornata del campionato nazionale juniores girone F. I ragazzi allenati da Alessandro Secci, reduci dalla sconfitta di misura a Montevarchi, ospitano alle 14,30 il Figline al Lotti con la volontà di ottenere un verdetto utile per il proprio cammino all’interno del raggruppamento.

Paolo Bartalini