Poggibonsi, caccia ai punti. Ostacolo San Donato. Calderini: "Dobbiamo lottare su ogni pallone"

Riecco, a distanza di due stagioni dal testa a testa per il salto serie C, il match tra San Donato Tavarnelle e Poggibonsi. Sfida in programma questo pomeriggio allo stadio Leonardo Pianigiani di Tavarnelle Val di Pesa per i Leoni, attesi da un’altra sfida clou sul cammino orientato in direzione della conquista di punti determinanti per la quota salvezza. Un tema, quest’ultimo, che interessa da vicino anche il club chiantigiano. Il quale, proprio nell’ottica della prosecuzione dell’itinerario con una maggiore serenità, ha deciso un paio di settimane addietro di non lasciare alcunché di intentato e di effettuare il cambio sulla panchina affidando la guida del team a Marco Brachi (risultato di parità, 0-0, nella sua partita di esordio con i colori gialloblù domenica scorsa sul rettangolo dei Mobilieri Ponsacco). Stefano Calderini (nella foto), allenatore dei Leoni, guarda all’atteggiamento che dovrà essere tenuto dal gruppo in una gara che lo stesso tecnico definisce importantissima: "Dobbiamo entrare in campo a Tavarnelle Val di Pesa con la mentalità di lottare su ogni pallone. Solo in questo modo potremo ottenere un risultato utile, al cospetto di una compagine motivata a offrire il meglio per recuperare delle posizioni". Gli esiti dell’incontro di andata allo Stefano Lotti, in pratica, rappresentano la differenza attuale negli equilibri all’interno del girone E di serie D tra Poggibonsi e San Donato Tavarnelle. Nell’anticipo di sabato 28 ottobre i giallorossi si imposero con una rete di Mencagli, ora al Follonica Gavorrano, sul collettivo condotto allora da Collacchioni. Un match caratterizzato tra l’altro dall’errore dal dischetto degli ospiti. Adesso un’altra partita, per un Poggibonsi dall’organico al completo e con la possibilità dunque per mister Calderini di contare su più di una soluzione per lo schieramento. Sempre considerando che il torneo, giunto a una fase cruciale, deve ancora pronunciarsi in merito ai verdetti. E dal canto suo il Poggibonsi si trova nella necessità di non abbassare la guardia e di rimanere concentrato sino all’ultimo secondo dei singoli impegni, per non trovare sorprese come al momento di tirare le somme nel recente viaggio sul terreno del Real Forte Querceta. L’1-0 a spese del Montevarchi ha poi restituito al Poggibonsi il proprio margine nei riguardi delle rivali dirette nella rincorsa verso l’area della tranquillità.

Paolo Bartalini