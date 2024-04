Poggibonsi, c’è il Follonica Gavorrano. Purro: "Salvezza ancora da centrare"

"La pratica della salvezza non è ancora archiviata e in più dovremo affrontare rivali di un certo spessore".

Ermes Purro (nella foto) invita l’ambiente giallorosso a prestare la massima attenzione in previsione del confronto dei Leoni allo Stefano Lotti (domani, inizio alle ore 15) con un team, il Follonica Gavorrano, tra i più quotati della serie D girone E. Vietato dunque ipotizzare adesso una conferma già scritta nella categoria, per un Poggibonsi chiamato a confrontarsi con la vice capolista di un raggruppamento atteso dagli esiti degli sprint in più settori della classifica. È il pensiero dell’esterno con propensione offensiva nello scacchiere tattico di Stefano Calderini: Purro decisivo in occasione della trasferta del Giovedì Santo a Sansepolcro con il Vivi Altotevere: "Non avevo ancora segnato dal mio arrivo al Poggibonsi a dicembre - spiega - e così la rete di Sansepolcro, determinante per la conquista dei tre punti da parte nostra, ha portato anche questa emozione sul piano personale. Una prima firma che per me è arrivata nel momento giusto, considerata l’importanza che rivestiva il match per i nostri colori all’interno del percorso per arrivare all’obiettivo. Però, ripeto, non dobbiamo cullarci sugli allori del turno pasquale, ma dedicare la necessaria cura nella preparazione (oggi la seduta conclusiva della settimana) per cercare di essere pronti a misurarci con il Follonica Gavorrano".

Mister Calderini non potrà disporre delle prestazioni in avanti di Bellini, fermato per un turno dal giudice sportivo dopo aver ricevuto a Sansepolcro un cartellino pesante in ambito disciplinare. Ha scontato invece la squalifica Pacini, che tornerà dunque a protezione della porta del Poggibonsi a offrire il proprio contributo contro una compagine dalle rilevanti performance in fase offensiva. Anche per l’apporto di atleti assai noti all’universo del Poggibonsi, da Regoli - uno dei protagonisti del biennio 2021-2023 di viale Marconi - a Mencagli, passato dal Poggibonsi al sodalizio della provincia di Grosseto in seguito alle operazioni del calciomercato invernale. Senza dimenticare ovviamente il valore di un veterano, sempre dai trascorsi nel Poggibonsi, come il difensore Emilio Dierna, tra i più continui nel rendimento dall’alto delle sue 37 primavere. Momento delle scelte, dunque, per Calderini e i componenti dello staff, in attesa di una sfida che si annuncia senza dubbio dall’elevato grado di difficoltà.