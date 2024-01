Poggibonsi: Coriano in trasferta con il Livorno

Nel countdown per la gara in trasferta con il Livorno, i giallorossi inseriscono in gruppo un giovanissimo elemento che è stato proprio un atleta della rosa degli amaranto nella prima tranche della stagione agonistica. A disposizione del tecnico Stefano Calderini è adesso anche l’esterno difensivo della corsia sinistra Matteo Martino Coriano (foto). Classe 2005, Coriano è cresciuto nelle giovanili del Cagliari fino ad approdare alla Primavera del club rossoblù isolano. La scorsa estate il passaggio al Livorno in D e adesso Coriano è a ogni effetto un componente dell’organico del Poggibonsi: si presenta con l’intento di fornire un apporto nel girone di ritorno dei dilettanti nazionali ormai alle porte. Cresce quindi la quantità di elementi Under per il Poggibonsi. Sul contributo dei recenti innesti in gruppo, si è soffermato ieri pomeriggio nel post allenamento mister Calderini: "Si sono integrati al meglio e stanno offrendo energia nuova allo spogliatoio – ha detto Calderini, riferendosi in particolari ai giocatori che già da alcune settimane sono parte integrante del team – e in più, nell’arco di questi dieci giorni privi di impegni ufficiali sul rettangolo, abbiamo anche un po’ rivisitato la situazione tattica. All’interno di una squadra che ha lavorato tra l’altro con una certa intensità nella fase compresa fra la fine di dicembre e gli inizi del mese di gennaio. Contiamo insomma di essere pronti alla sfida contro una grande formazione come è appunto quella labronica". Il Poggibonsi va avanti dunque nella preparazione in vista del viaggio all’Ardenza. Momento di scelte per Calderini e per i suoi collaboratori, a proposito dello schieramento da varare per il confronto che segnerà l’inaugurazione dell’anno solare 2024. Un match fuori casa che precederà, stando al calendario della serie D, una duplice partita allo Stefano Lotti per i Leoni.