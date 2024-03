Poggibonsi e Bellini, la partita delle rivincite. Calderini: "Ora avanti con la giusta mentalità"

Un ritorno al successo particolarmente atteso per il Poggibonsi, capace di conquistare l’affermazione in una trasferta, sul rettangolo di una Orvietana in cerca di punti, che si annunciava insidiosa. Una prova corale senz’altro apprezzabile ad opera del team di mister Calderini. A meritare la copertina stavolta è Leonardo Bellini (nella foto): per l’esterno offensivo, in forza al Poggibonsi dal 2021 in Eccellenza, una tripletta personale per riscattare una tranche di stagione assai tribolata, dall’infortunio di ottobre al rientro in squadra a piccoli passi a gennaio dopo la fase della stampelle e della riabilitazione per giungere al totale recupero a livello fisico. Il tecnico del Poggibonsi elogia i componenti del suo team per l’impatto sulla gara in Umbria, davanti a una compagine locale che di solito non fa sconti al Poggibonsi come dimostrato per esempio dalla coppia di amari verdetti di parità della scorsa stagione: "Eravamo consapevoli dell’importanza della posta – osserva l’allenatore – e l’approccio sul match è apparso favorevole. Abbiamo vinto in maniera netta una partita che avrebbe potuto presentare in effetti delle difficoltà. Ho visto tuttavia un gruppo capace di gestire la gara al meglio nell’arco dei novanta minuti, con l’unica eccezione della disattenzione che ha determinato, nel finale, la rete dei padroni di casa per fissare il punteggio comunque sul 4-1 a nostro favore". Un esito confortante in una corsa alla salvezza che resta in atto. Che tipo di dimostrazione ha fornito il Poggibonsi, nella circostanza? "Con la necessaria concentrazione – risponde Calderini – possiamo essere in grado di affrontare gli impegni più complicati e ottenere il massimo. Il verdetto favorevole ci mette adesso nelle condizioni di avvicinarci alle prossime dispute con la mentalità giusta". Come sempre occorre però non abbassare la guardia, da parte di una formazione che di recente si è dovuta misurare anche di recente con qualche inciampo dovuto sia a leggerezze che a eventi non molto fortunati. Per la serie D girone E, adesso, sono in calendario impegni a breve distanza l’uno dall’altro: domenica prossima ii Leoni saranno impegnati nel confronto con il Tau Altopascio allo Stefano Lotti e, nel turno pasquale di metà settimana, è in agenda il viaggio sul terreno del Vivi Altotevere Sansepolcro.

Paolo Bartalini