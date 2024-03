Poggibonsi, impresa a Sansepolcro. Il bel gol di Purro blinda la salvezza

SANSEPOLCRO

0

POGGIBONSI

1

SANSEPOLCRO (3-5-2): Di Stasio; Brizzi, Mariucci, Fremura; Del Siena (25’ st Ligi), Piermarini (27’ st Gennaioli), Gorini, Fracassini, Grassi (41’ st Cicognola); Pasquali (25’ st Orlandi), Buzzi (32’ st Ferri Marini). Allenatore Bonura.

POGGIBONSI (3-5-2): Di Bonito; Cechi, Borri, Martino Coriano (27’ st Di Paola); Rocchetti, Marcucci, Mazzolli, Camilli (16’ st Gistri), Purro (40’ st Cecconi); Motti (27’ st Vitiello), Bellini. Allenatore Calderini.

Arbitro Comito di Messina.

Rete: 24’ pt Purro.

SANSEPOLCRO – Tre punti che significano praticamente salvezza, quelli che il pragmatico Poggibonsi ha conquistato al Buitoni contro un Sansepolcro poco incisivo, che ora vede ulteriormente aggravarsi la sua posizione di classifica. A decidere la sfida è stata nel primo tempo una prodezza di Purro, per la festa della decina di tifosi al seguito della squadra.

Linea verde in attacco per il Sansepolcro, con il duo Pasquali-Buzzi, mentre il Poggibonsi è ben orchestrato dall’esperto Mazzolli. I padroni di casa stentano nel trovare idee (il vento non aiuta) e allora ad aprire il taccuino della cronaca è al 19’ uno spunto personale di Gorini, che recupera palla sulla trequarti e spara a rete: il tiro, leggermente deviato da Di Bonito, sibila la traversa. Ma al primo vero affondo (24’) i giallorossi colpiscono, seppure alimenti qualche dubbio il modo con il quale Rocchetti recupera palla e serve dalla destra in area, dove Purro è più lesto dei difensori e con un perfetto stacco di testa trafigge Di Stasio all’angolino. Passano quattro minuti e il Poggibonsi si rende di nuovo pericoloso: fallo al limite su Motti e punizione di Mazzolli deviata dal portiere sopra il montante. La reazione bianconera sta tutta nel tiro di Fremura al 38’, bloccato senza patemi da Di Bonito, sostituto nella circostanza dello squalificato Pacini.

Nella ripresa, il Sansepolcro ci mette tanto cuore ma non basta, anche se il prologo è promettente per la formazione di Bonura: cross al 1’ di Piermarini per l’incornata di Mariuucci, che non centra lo specchio. Al 12’, il vento rallenta la punizione di Gorini e Di Bonito para; al 24’, invece, Pasquali lancia per Del Siena che mette al centro e Fracassini corregge in corsa alto. Al 37’, il Poggibonsi legittima il successo con il palo colpito di testa da Vitiello su assist di Purro. Le speranze del Sansepolcro si spengono al 42’, quando la difesa ospite respinge due tentativi ravvicinati di Fremura e Ligi, con Ferri Marini che riceve senza tuttavia inquadrare la porta.