Poggibonsi, scatta l’ora del riscatto. A Sansepolcro tira aria di spareggio

A Sansepolcro per un altro ‘spareggio’ fuori casa. Senza il contributo di Pacini, fermato per un turno dal giudice sportivo in seguito il cartellino post diffida ricevuto con il Tau allo Stefano Lotti, il Poggibonsi è ospite oggi nel turno infrasettimanale di Pasqua del Vivi Altotevere. Inizio alle 14,30 per una sfida che si annuncia di nuovo determinante per le speranze dei Leoni di ottenere risultati in chiave salvezza in un momento culminante del percorso. Lo stop interno di quattro giorni or sono tiene i giallorossi in una posizione ancora da limbo a livello di classifica, nel girone E di serie D. Fondamentale quindi, più che mai, raccogliere punti da parte del Poggibonsi. Sempre considerando le insidie che possono giungere dal match con una formazione bianconera a sua volta, e a maggior ragione, impegnata nelle operazioni di risalita dall’area a rischio. Tutto ciò in un campionato che, a meno sei dall’epilogo della stagione regolare, può ancora nascondere ostacoli e imprevisti a ogni latitudine della graduatoria.

Il tecnico Stefano Calderini (nella foto) schiera dal fischio d’avvio delle 14,30 il baby estremo difensore Francesco Di Bonito. Due presenze per lui nell’arco del torneo e poi nel suo personale score sono da aggiungere anche le gare di Coppa Italia dilettanti (con l’Aglianese in autunno si era distinto nel ruolo di pararigori, decisivo per la qualificazione). Ora un posto con la maglia da titolare per il ragazzo della classe 2004, che dovrà ricevere anche il giusto sostegno sia ad opera del gruppo, nel delicato confronto in trasferta di questo pomeriggio, sia dell’ambiente in generale. Soluzioni al vaglio di mister Calderini nei differenti settori di uno scacchiere che potrebbe conoscere variazioni – oltre all’avvicendamento annunciato tra i pali – nell’undici di partenza. Match difficile da affrontare mettendo in disparte le incertezze o o certe distrazioni foriere di pericoli. Una terna isolana per il Poggibonsi, di scena con la compagine biturgense allo stadio Buitoni. La direzione è affidata a Francesco Comito di Messina. Assistenti, Francesco Davide Bonaccorso di Catania e Giuseppe Corona di Marsala.

Una possibile fisionomia per il Poggibonsi: Di Bonito, Cecconi, Di Paola, Mazzolli, Martucci, Borri, Marcucci, Camilli, Vitiello, Gistri, Bellini. Paolo Bartalini