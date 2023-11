Poggibonsi, sconfitta e tanta rabbia. Ai giallorossi manca un rigore netto

Grosseto

1

Poggibonsi

0

GROSSETO (3-4-2-1): Raffaelli; Carannante, Schiaroli, Saio; Moscatelli (1’ st Aprili), Sabelli (78’ Picchi, 81’ Giuliani), Cretella, Arcuri; Riccobono (58’ Bensaja), Rinaldini (68’ Giustarini); Marzierli. All. Bonuccelli.

POGGIBONSI (3-5-2): Pacini; Martucci (86’ Bigozzi), Borri, Cecchi; Mazzolli, Rocchetti (80’ Gucci), Camilli, Barbera (73’ Bartolozzi), Ceccherini (80’ Di Paola); Motti, Mencagli (60’ Saccardi). All. Calderini.

Arbitro: Esposito di Napoli.

Rete: 64’ Sabelli.

Note – Ammoniti: Schiaroli (G), Mencagli (P), Marzierli (G). Angoli: 8-6 per il Poggibonsi.

GROSSETO – A dispetto della solennità che si celebrava proprio in questo giorno, il Poggibonsi non ha santi in Paradiso. La squadra di Calderini perde di misura 1-0 contro il Grosseto, al termine di una partita equilibrata e soprattutto recrimina su un calcio di rigore, apparso piuttosto netto, per un fallo in area maremmana nei minuti di recupero. Parte subito forte il Grosseto cercando di sfruttare le corsie laterali, ma gli ospiti fanno buona guardia affidandosi a pericolose ripartenze. Al 5’ Marzierli colpisce di testa, ma il portiere Pacini para senza difficoltà. Poi gli ospiti si rendono pericolosi con due contropiedi conclusi dall’attaccante Motti, apparso in ottimo spolvero. Dall’altra parte un guizzo di Rinaldini esalta la bravura di Pacini che devia in angolo, Partita aperta con continui capovolgimenti di fronte.

Dopo una conclusione di Riccobono dalla distanza il Poggibonsi costruisce l’azione più pericolosa: ficcante ripartenza di Motti che lancia Mencagli il quale si presenta tutto solo davanti a Raffaelli. Il portiere biancorosso compie un miracolo sventando in uscita il pericolo.

Il Grosseto appare un po’ in difficoltà nell’impostare la manovra. In chiusura di tempo altro miracolo di Raffaelli che manda in angolo un bolide di Mazzolli su punizione dal limite. Al 64’ il Grosseto passa in vantaggio.

Assist dalla trequarti di Rinaldini e Sabelli di testa trova il tempo giusto ed insacca. Allo scadere, come detto, gli ospiti reclamano un calcio di rigore: ma per l’arbitro è tutto regolare.