Poggibonsi, ultimo atto con il Figline. Mazzolli: "Dimostrato il nostro valore"

Il Poggibonsi terminerà domani il cammino per l’edizione 2023-2024. Allo Stefano Lotti la gara dei giallorossi con il Figline. "Cerchiamo di chiudere al meglio il percorso, per festeggiare davanti ai nostri tifosi", afferma il centrocampista Federico Mazzolli (nella foto), uno dei veterani dell’organico dei Leoni.

"Abbiamo attraversato nel corso del girone di andata anche dei periodi complicati – osserva Mazzolli – ma nel corso del ritorno abbiamo dimostrato il nostro valore, togliendoci più di una soddisfazione sul rettangolo di gioco. L’auspicio adesso è quindi legato a una positiva conclusione del torneo". Mazzolli prova a soffermarsi anche sulle decisioni per la prossima stagione… "Poggibonsi, alla luce dei miei trascorsi, è un po’ anche casa mia. Di sicuro ci sarà tempo, da qui alle prossime settimane,per un incontro intorno a un tavolo con la dirigenza e con lo staff per capire quale sarà il domani. Di un’eventuale permanenza nel Poggibonsi, sarei molto felice". Questa mattina in agenda per il Poggibonsi la seduta di rifinitura. Allo Stefano Lotti, mister Calderini e i componenti dell’équipe tecnica completeranno la preparazione per la sfida con il Figline, un team che in classifica ha gli stessi e identici 49 punti dei Leoni. Lo 0-0 del turno infrasettimanale prenatalizio in Valdarno, a dicembre, aveva rappresentato per il Poggibonsi un segnale di riscossa all’interno di una striscia favorevole di verdetti destinata poi a proseguire fino al raggiungimento anticipato della quota della sicurezza. Una conferma del posto nei dilettanti nazionali che si è concretizzata già da alcune settimane per il collettivo di Stefano Calderini. Paolo Bartalini